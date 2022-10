Spectre : pour sa première voiture électrique, Rolls-Royce frappe fort

La firme de luxe britannique Rolls-Royce présente son premier modèle électrique : la Spectre. Si l'ensemble est toujours aussi prestigieux, le groupe motopropulseur nous laisse un peu plus songeur.

Dans l’univers très élitiste des constructeurs de prestige, rares sont ceux qui ont sauté le pas de la voiture 100 % électrique. En réalité, Rolls-Royce est le premier. Bentley n’a présenté qu’un concept-car qui devrait aboutir sur une voiture de série d’ici 2025, tandis que d’autres constructeurs, dont l’orientation est aussi luxueuse que sportive, comme Aston Martin par exemple, peinent à lancer leur premier modèle hybride.

La plus ostentatoire des voitures électriques ?

Rolls-Royce présente donc son premier modèle de série 100 % électrique, et comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, le style est conforme à la marque.

Certains remarqueront sans doute un petit air de famille avec la nouvelle BMW i7, et c’est normal, puisque Rolls-Royce est passé sous le giron du groupe BMW depuis 1998, et les deux modèles partagent quelques éléments en commun même si Rolls-Royce se refuse de le mentionner.

La Spectre ne rompt pas avec l’esprit de la marque, bien que sa calandre soit plus large que jamais et maintenant éclairée par 22 LED. Au bout du capot, on retrouve une Spirit of Ecstasy optimisée aérodynamiquement, même si nous ne sommes pas sûrs que ça change grand-chose.

Cela dit, la Spectre est le modèle le plus aérodynamique de l’histoire de la marque avec un Cx de 0,25. La voiture mesure 5,45 mètres de long, 2,08 mètres de large et 1,56 mètre de haut. Son empattement est de 3,21 mètres.

Une autonomie décevante

S’il y a bien une chose qui ne changera pas par rapport à un modèle thermique chez Rolls-Royce, c’est bien le bruit. Les modèles animés par de puissants V12 avaient pour habitude de ne faire aucun bruit, et cette sensation sera similaire dans la Spectre avec l’absence de moteur à combustion.

À la place, nous retrouvons une motorisation électrique qui développe la bagatelle de 430 kWh, soit environ 585 ch. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,5 secondes. Le couple camionesque de 900 Nm ne sera sûrement pas de trop pour déplacer la masse pachydermique de l’engin.

En effet, une Rolls-Royce thermique n’est pas forcément légère de base, mais cette version électrique bat tous les records avec près de trois tonnes sur la balance (2 975 kg à vide très exactement), notamment grâce au pack batterie qui pèse à lui seul 700 kilos.

La marque n’a pas annoncé la capacité de la batterie, mais elle doit sans doute être élevée. Néanmoins, un rapide calcul permet d’imaginer une capacité d’environ 100 kWh.

En effet, Rolls-Royce communique sur une autonomie de 520 km sous le cycle EPA, avec une consommation mixte annoncée (en cours d’homologation) à 21,5 kWh/100 km. En revanche, selon le cycle EPA, plus sévère que WLTP car se rapprochant davantage de la réalité, l’autonomie tombe à 418 km. Dans tous les cas, ces données sont assez décevantes pour une voiture avec une telle batterie. Une Mercedes EQS revendique, par exemple, plus de 700 km, selon les versions, avec une batterie de 107,8 kWh.

Mais avec trois tonnes sur la balance pour la Rolls, il ne fallait pas s’attendre à des miracles. La puissance de recharge maximale est annoncée à 195 kW. La Spectre repose sur la plateforme en aluminium « Architecture of Luxury », une plateforme qui ne date pas d’hier puisqu’elle a été inaugurée en 2003. La batterie est en partie intégrée à la structure elle-même ce qui permet une rigidification de 30 %.

Un prix stratosphérique

Ce coupé électrique ultra-luxueux, qui remplace la vieillissante Phantom Coupé impressionne de par son habitacle. Comme l’aspect extérieur, l’intérieur évolue légèrement par rapport aux Rolls thermiques. La Spectre est évidemment plus technologique, avec notamment l’arrivée d’un système d’instrumentation numérique. Quelques commandes physiques ont toutefois été conservées pour éviter de basculer vers le tout tactile.

La Rolls-Royce Spectre doit arriver sur le marché au quatrième trimestre 2023 et son tarif devrait débuter aux alentours de 340 000 euros puisque la marque annonce un tarif se situant « entre un Cullinan et une Phantom ». Avec quelques options, le prix devrait aisément dépasser les 500 000 euros.

