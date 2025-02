La Rolls-Royce la plus puissante de l’histoire est électrique : voici la Spectre Black Badge

Au même titre que les autres constructeurs, même haut de gamme, Rolls-Royce propose une voiture électrique ultra luxueuse, la Spectre. Ce grand coupé s’offre aujourd’hui une nouvelle déclinaison encore plus haut de gamme et encore plus puissante : la Black Badge.

Dans l’univers de l’ultra-luxe, les voitures électriques sont encore rares, en dehors de quelques supercars aussi inabordables que rarissimes. On ne peut même pas les qualifier de haut de gamme où, dans un sens, elles sont exclusivement tournées vers la performance avec des puissances à quatre chiffres.

Chez les marques de luxe, Ferrari va présenter sa première voiture électrique avant la fin de l’année, Aston Martin prend son temps, Lamborghini devrait attendre 2028 avant de présenter un coupé GT 2+2 électrique, tandis que Bentley est globalement au même niveau qu’Aston Martin, en un peu plus avancé quand même.

Au final, il n’y a que Rolls-Royce qui a dégainé une voiture de luxe électrique avec la Spectre. Un communiqué de presse nous présente d’ailleurs aujourd’hui la Spectre Black Badge, la plus puissante Rolls-Royce à ce jour, avec 669 chevaux et 1075 Nm de couple. Oui, rien que ça. Rappelons que la version « standard » proposait déjà 585 ch et 900 Nm.

Un look qui ne passe pas inaperçu

La Spectre Black Badge se présente sous un habillage très particulier : une teinte exclusive « Vapour Violet », inspirée des néons de la culture clubbing des années 80 et 90. Le capot se pare d’une teinte « Iced Black », et si vous n’aimez globalement pas cette teinte, vous trouverez sûrement votre bonheur dans la palette de 44 000 autres couleurs disponibles.

La voiture repose sur des jantes en alliage forgé de 23 pouces à cinq branches, disponibles en finition noire ou aluminium. Ajoutez à cela une calandre illuminée et vous obtenez tout ce qu’il faut pour vous faire remarquer.

Un habitacle digne d’un palace roulant

Poussant le raffinement à son paroxysme, l’habitacle de la Spectre Black Badge est un festival de détails inédits. La première chose qui attire l’œil, c’est la façade illuminée arborant un motif inspiré du Spirit of Ecstasy et intégrant le symbole de l’Infinito, signature emblématique de la gamme Black Badge.

Autour de ce petit chef-d’œuvre lumineux, on retrouve une finition en Technical Fibre, un mélange de fibre de carbone et de fils métalliques, qui ajoute une touche moderne à l’ensemble. Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, Rolls-Royce propose cinq thèmes chromatiques pour la planche de bord : Vivid Grellow, Neon Nights, Cyan Fire, Ultraviolet et Synth Wave.

Puissance et raffinement

Le groupe motopropulseur est le même qu’une Spectre « normale ». À cela s’ajoute deux modes de conduite inédits

Infinity Mode : un bouton magique sur le volant qui libère toute la puissance de la voiture (669 ch et 1 075 Nm de couple, rappelons-le).

: un bouton magique sur le volant qui libère toute la puissance de la voiture (669 ch et 1 075 Nm de couple, rappelons-le). Spirited Mode : une sorte de launch control ; un mode pensé pour les amateurs de sensations fortes, permettant des départs canon avec un 0 à 100 km/h expédié en seulement 4,1 secondes. Pas mal pour un véhicule de ce gabarit et qui frôle les 2,5 tonnes.

Pour dompter cette cavalerie, les ingénieurs ont retravaillé la direction et la stabilisation du châssis afin d’améliorer la tenue de route et offrir un maximum de confort.

Rolls-Royce ne détaille pas la fiche technique mais on peut supposer que la Spectre conserve sa batterie d’une capacité de 102 kWh, pour une autonomie sans doute en légère baisse par rapport aux 520 km du modèle de base.

Combien pour rouler en Spectre Black Badge ?

Rolls-Royce n’a pas encore dévoilé les prix exacts, mais soyons honnêtes : ce bijou à quatre roues est réservé à une élite fortunée. Comme à son habitude, la marque propose des niveaux de personnalisation quasi infinis, ce qui signifie que l’addition finale dépendra largement des envies (et du compte en banque) de l’heureux propriétaire.

Sachant que le prix de la Spectre « normale » commence à 340 000 euros sans option, le prix de cette version Black Badge doit certainement frôler les 450 000 euros, soit quasiment autant que les 500 000 euros réclamés pour la future Ferrari électrique !