Cette citadine électrique, rivale de la Dacia Spring, est dotée d’une batterie amovible

Dévoilée en mai dernier et présente au Mondial de Paris, la nouvelle Next e.GO Mobile e.wave X est désormais disponible à la commande, à partir de 24 990 euros. Elle est dotée d'une batterie amovible et rivalise notamment avec la Dacia Spring.

Depuis quelques années, les voitures électriques se démocratisent de plus en plus, avec l’arrivée de nouveaux modèles plus accessibles sur le marché. Parmi eux, nous pouvons notamment citer la Dacia Spring bien sûr, mais également la Citroën Ami. Sans parler des modèles encore plus récemment dévoilés, comme la Microlino ou encore la toute nouvelle Mobilize Duo, qui fait actuellement ses premiers pas au Mondial de l’auto de Paris.

Une nouvelle alternative

En mai dernier, ce fut au tour de la firme allemande Next e.GO Mobile de dévoiler une nouvelle arrivante dans ce segment des citadines électriques. Baptisée e.wave X, celle-ci succède alors à la e.Go Life officialisée en 2019. Pour son premier bain de foule, cette nouvelle venue a donc choisi le Mondial de l’auto.

L’occasion pour les visiteurs et les futurs clients de découvrir cette alternative maline aux stars de la catégorie, qui affiche une longueur de 3,36 mètres pour un empattement de 2,20 mètres. Ainsi, quatre personnes peuvent prendre place à son bord, dans des sièges habillés d’une sellerie en partie composée de matériaux recyclés.

La citadine électrique est dotée d’une immense dalle numérique de 23 pouces, composée d’un combiné numérique et d’un écran tactile. Cette nouvelle arrivante est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, tandis qu’une application mobile baptisée e.GO Connect App est également disponible, permettant d’accéder à diverses données de la voiture. À noter que les sièges arrière peuvent être repliés afin de créer un plancher plat et d’augmenter la taille du coffre, qui n’a pas été précisée par le constructeur.

Plusieurs modes de recharge

Sous son capot, la Next e.GO Mobile e.wave X embarque une motorisation 100 % électrique de 44 kW, soit l’équivalent de 59 chevaux environ. Il est possible d’atteindre les 86 kW, soit environ 116 équidés pendant quelques secondes. C’est alors bien plus que la Dacia Spring, qui plafonne alors à 44 chevaux seulement.

Si le 0 à 100 km/h n’a pas été annoncé sur le site de la marque, ce dernier évoque une vitesse maximale de 135 km/h. Cette nouvelle arrivante embarque une batterie lithium-ion de 30,4 kWh, qui lui permet alors de parcourir jusqu’à 163 kilomètres selon le cycle européen WLTP. Il est toutefois possible d’atteindre les 250 kilomètres en usage purement urbain.

La recharge s’effectue quant à elle de plusieurs manières. Il est en effet tout simplement possible de brancher la voiture sur une prise domestique, une borne publique. La marque propose sa propre Wallbox délivrant une puissance allant jusqu’à 11 kW, mais le chargeur embarqué de la voiture limite toutefois cette dernière à 3,7 kW pour l’instant

Les batteries de la citadine sont également amovibles et peuvent donc facilement être remplacées dans une station de battery swapping e.GO. Mais contrairement à ce que propose Nio, la procédure prend une heure environ et n’est pas encore automatisée. Cela devrait toutefois bientôt changer, comme l’explique le site Electrive.

À partir de 24 990 euros

Déjà disponible à la commande, la nouvelle Next e.GO Mobile e.wave X débute à partir de 24 990 euros, bonus écologique non déduit. Cela nous paraît un peu cher, car c’est le prix d’une Volkswagen e-UP qui propose de meilleures prestations sur le papier, et largement plus que les 19 800 euros de la Dacia Spring.

Mais attention, seuls ceux ayant réalisé une réservation peuvent pour l’heure accéder au configurateur, qui propose pas moins de trois versions baptisées Native, Urban et Metropolitan. La version d’entrée de gamme est notamment équipée de jantes de 17 pouces et doit se contenter de la radio FM et DAB, alors qu’il faut choisir la finition supérieure pour profiter d’Apple CarPlay et Android Auto.

Le configurateur sera accessible à tous à partir du 1er décembre prochain, tandis que la marque a également annoncé l’arrivée d’une version cargo. Celle-ci sera également dotée d’une batterie échangeable et pourra être réservée à partir du 2 novembre prochain, pour un prix qui n’a pas été communiqué.

