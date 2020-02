MOTIV : électrique et autonome, cette voiturette veut s’inviter en ville pour le dernier kilomètre

Un consortium de trois constructeurs s’est attelé à concevoir une petite voiture électrique et autonome, surnommée MOTIV, dédiée aux trajets urbains privés et au dernier kilomètre. Le trio cherchera à produire leur véhicule d’ici deux à cinq ans aux côtés de partenaires technologiques.

Fruit d’un travail collaboratif mené entre Gordon Murray Design, Delta Motorsport et itMoves, la voiture électrique et autonome MOTIV bénéficie actuellement d’une mise en avant médiatique dans le cadre de l’événement londonien MOVE, organisé du 11 au 12 février au centre de congrès Excel. L’occasion de découvrir plus en détail ce véhicule dédié aux déplacements urbains et au dernier kilomètre.

Porte papillon

En partie financée par le programme gouvernemental britannique IDP14, qui vise à accélérer la transition vers les véhicules électriques, MOTIV est une automobile en théorie conçue pour une personne, bien qu’un second individu d’un gabarit plus restreint peut se glisser dans l’habitacle. À noter que les personnes en fauteuil roulant ont elles aussi l’occasion d’en profiter, rapporte Autocar.

Construit à partir de la structure iStream Superlight, qui est fournie par Gordon Murray Design et censée réduire le poids du modèle de 50 %, le véhicule, principalement fabriqué en aluminium, se dote d’une seule et unique porte qui s’ouvre à la manière d’une Tesla Model X. Son poids (sans compter la batterie) atteint les 450 kg, alors que sa longueur et sa largeur tutoient respectivement les 2,54 et 1,3 mètre.

Une autonomie à trois chiffres

Équipée de roues de 13 pouces, MOTIV file à une allure maximale de 65 km/h qu’elle franchit en l’espace de 7,5 secondes. Le tout grâce à un moteur électrique de 20 kW pour un couple de 48 Nm, épaulé par une batterie de 17,3 kWh lui conférant une autonomie de 100 kilomètres sur une durée de 2h30. Compatible avec la charge rapide, la batterie se recharge de 20 à 80 % en l’espace de 40 minutes.

À l’intérieur, un écran de 24 pouces fait face au conducteur, lequel bénéficie d’un support pour déposer un ordinateur portable, à titre d’exemple. Dans l’idée, MOTIV est un projet intéressant de par son empreinte carbone « quasi nulle » (comme toute voiture électrique, sa production pollue un minimum) et sa volonté d’apporter une alternative aux riverains. Faut-il encore que des partenaires acceptent de collaborer pour produire le véhicule d’ici deux à cinq ans, comme le souhaite le trio.