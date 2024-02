J’ai joué à Doom sur un robot tondeuse à gazon

Les salons tech c'est aussi une bonne part d'incongru. Comme lorsqu'on fait une partie de deathmatch sur Doom sur... une tondeuse robot Husqvarna.

Le jeu tourne sur tout et n’importe quoi. C’est même un défi populaire parmi les développeurs de porter le jeu d’ID Software sur des appareils peu orthodoxes pour du jeu vidéo. Si vous voulez un aperçu, lisez cet article de Numerama qui liste les appareils pour jouer sur Doom. Rien de mieux qu’un salon comme le MWC 2024 pour découvrir ce genre de démo. En l’occurrence, c’est le spécialiste des robots tondeurs Husqvarna qui s’est amusé à l’installer sur l’un de ses appareils.

C’est rigolo et ça marche

Le lancement de Doom se fait depuis l’écran de la tondeuse. Le jeu est installé comme une autre application et tourne tout simplement parce qu’une tondeuse robot a la puissance de calcul aujourd’hui pour faire tourner cet ancêtre lointain de Call of Duty.

Le jeu tourne de façon très fluide sur la tondeuse Husqvarna. Pour ce qui est de la jouabilité en revanche… Pour contrôler la vue, vous faites tourner la molette et vous cliquez pour tirer. Un autre bouton sert à avancer et le dernier à ouvrir les portes. Au-delà de la démonstration et du côté incongru, on ne s’imagine évidemment pas y jouer des heures.

La force du projet Doom chez Husqvarna c’est la mise à contribution de la puce Wi-Fi de la tondeuse. Habituellement, les portages se concentrent sur l’expérience solo du FPS, mais ici, Husqvarna proposait du deathmatch compétitif.

Mais pourquoi ?

La question qui arrive immédiatement devant ce genre de projet, c’est pourquoi ? Pourquoi installer Doom sur une tondeuse ? Il s’agit en fait d’un projet interne pour les développeurs de l’entreprise. Un défi comme on aime s’en lancer dans le domaine. Une façon de motiver les équipes, mais aussi une technique de recrutement.

Björn Mannefred, ingénieur en robotique chez Husqvarna que j’ai pu rencontrer sur le salon me confiait ainsi que cela permet de rendre l’entreprise plus attractive. Les ingénieurs se font rares et peuvent être attirés par d’autres grands groupes, notamment les GAFAM.

Derrière ce projet interne, il y a tout de même une réalité pour le grand public. En effet, une mise à jour logicielle des tondeuses Automower va permettre dès le printemps 2024 de réellement installer Doom. La prochaine tondeuse du groupe proposera le jeu de ID Software nativement.

