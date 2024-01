Dyson : aspirateurs, ventilateurs et purificateurs sont à prix doux pour les soldes

Les soldes d’hiver 2024 battent leur plein. Voilà une occasion rêvée pour équiper sa maison des produits phares de Dyson, sans mettre à mal ses économies. Voici les meilleures offres à saisir avant le 6 février.

Avec ses appareils ménagers innovants et au design iconique, la marque Dyson a totalement bouleversé les codes de ce marché. Son objectif : vous faciliter grandement la corvée du ménage et vous permettre de respirer quotidiennement un air plus pur.

Pour goûter à la qualité premium de Dyson à moindre coût, il n’existe pas meilleur moment que les soldes. Pour l’occasion, la marque anglaise propose jusqu’à 30 % de réduction sur ses plus belles références :

L’aspirateur sans-fil Dyson V15 Detect Absolute est à 599 euros

Référence phare au sein de la marque anglaise, l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect Absolute est l’un des plus puissants et des plus aboutis du constructeur.

Équipé d’une série de capteurs, ce modèle détecte automatiquement le type de sol, ainsi que la quantité de poussières, afin d’optimiser la puissance d’aspiration. Doté en prime d’un moteur à haute performance réalisant 125 000 tours par minute, cet aspirateur-balai laisse derrière lui un sol impeccable.

Aucune saleté ne lui résiste, et grâce à sa brosse motorisée auto-démêlante Digital Motorbar, aucun risque que les cheveux et les poils d’animaux ne bloquent le système. Aussi performant soit-il, le Dyson V15 Detect Absolute ne manque pas d’autonomie et peut aspirer pendant une heure sans perte de puissance avec une charge pleine.

Durant les soldes d’hiver, Dyson vous permet d’obtenir son V15 Detect Absolute à 599 euros au lieu de 799 euros, soit avec une belle remise de 25 %.

L’aspirateur sans-fil Dyson V8 est à 299 euros

Si le Dyson V15 Detect Absolute met avant tout l’accent sur la puissance, le Dyson V8 mise quant à lui sur la praticité d’utilisation.

Pesant tout juste 2,5 kg et pourvu d’un manche télescopique, cet aspirateur-balai vous permet d’aspirer sans effort aussi bien le sol que les zones surélevées, comme le dessus des meubles ou le plafond.

En plus, ce modèle se transforme en un clin d’œil en aspirateur à main et s’accompagne d’une série d’embouts pour vous permettre d’atteindre les recoins les plus difficiles d’accès. Les propriétaires de chat et de chien profitent aussi d’une brosse spécifique venant à bout de tous les poils d’animaux, y compris sur les surfaces les plus résistantes comme le canapé, les tapis et la moquette.

Particulièrement maniable avec tous ses accessoires intégrés, le Dyson V8 est aussi reconnu pour ses performances. Son moteur peut atteindre jusqu’à 110 000 tours par minute et vient donc à bout de toutes les poussières les plus fines. C’est sans compter son système de filtration HEPA, chargé de capturer les particules fines et allergènes et de délivrer un air purifié à chaque passage.

Le Dyson V8 est disponible jusqu’au 6 février au prix réduit de 299 euros au lieu de 399 euros. Voilà une belle opportunité pour découvrir la qualité Dyson.

Le purificateur Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 est à 549 euros

Entre chauffage d’appoint, ventilateur et purificateur d’air, difficile de trouver de la place pour tous ces équipements, sans dénaturer sa décoration d’intérieur. Sauf si vous optez pour le modèle 3-en-1 Purifier Hot+Cool Gen1 de Dyson.

Voilà un appareil au design discret et élégant qui embarque ces trois fonctions clés et améliore votre confort été comme hiver. S’il chauffe et rafraîchit l’air, ce modèle polyvalent est surtout salué pour ses prouesses en matière de purification d’air.

Équipé d’un filtre HEPA H13, celui-ci élimine jusqu’à 99,95 % des particules ultra-fines comme les allergènes, les résidus issus de bougies et de sprays nettoyants, ou encore de la circulation automobile aux abords de votre appartement. Même les mauvaises odeurs sont capturées pour laisser place à un intérieur plus respirable et plus sain. Et peu importe où vous décidez de le positionner, le Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 projette l’air purifié à 350 degrés et avec une longue portée.

Jusqu’au 6 février, cet appareil ultra-performant est accessible à 549 euros au lieu de 599 euros.

Le ventilateur chauffage Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est à 299 euros

Avec un prix passant de 429 à 299 euros durant les soldes d’hiver, le ventilateur Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 constitue une bonne alternative pour réchauffer rapidement son appartement l’hiver et pour le rafraîchir efficacement en temps de canicule.

Ses technologies Air Multiplier et Jet focus, ainsi que sa rotation à 70 degrés, garantissent un flux d’air puissant et une diffusion homogène dans toute la pièce. Exit les disputes pour savoir qui sera dans la ligne de mire du ventilateur, tout le monde peut en bénéficier.

Le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est aussi paré d’un programmateur. Vous pouvez donc vous assurer de profiter d’une température idéale lorsque vous rentrez chaque jour du travail.

En plus, comme le système est dépourvu de pales, il offre une sécurité optimale. Voilà un atout complémentaire pour les familles ayant des enfants en bas âge.