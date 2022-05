Ecovacs Deebot T10 : des aspirateurs robots boostés à l’IA et à la reconnaissance vocale

Ecovacs met à jour sa gamme Deebot avec l’arrivée des Deebot T10. Trois modèles dotés des mêmes caractéristiques : la présence de la technologie IA AIVI pour une optimisation de la détection d’objets, une caméra pour la navigation et la surveillance, mais aussi un assistant vocal pour contrôler naturellement votre aspirateur robot.

N’avoir rien à faire et laisser l’appareil tout gérer pour votre plus grand confort. C’est sans doute le doux rêve caressé par beaucoup quand on parle de domotique et de robots à la maison. Les aspirateurs robots tentent de plus en plus d’arriver à ce point à grand renfort d’intelligence artificielle.

Avec son Deebot X1 Omni, Ecovacs a fait une grande avancée dans la détection d’objets et, surtout, la gestion du nettoyage opéré par l’aspirateur robot pour la maison (il comprend vos habitudes) comme pour lui-même. La nouvelle gamme Deebot T10 veut rouler sur ses traces (nettoyées) pour les budgets plus réduits.

Des aspirateurs robots promis plus rapides et plus intelligents

Ecovacs annonce donc sa nouvelle gamme Deebot T10, qui prend la suite de l’efficace lignée Deebot T9 qui avait apporté notamment la technologie IA AIVI sur l’un de ses produits et des caméras 3D pour une meilleure détection d’obstacle (et un diffuseur de parfum sur l’un des modèles…). Cette fois-ci, tout le monde sera logé à la même enseigne et embarquera la technologie de nettoyage intelligent et avancé des sols. Mais aussi le désodorisant intégré pour rafraîchir la maison !

Le Deebot T10 // Source : Ecovacs Le Deebot T10 // Source : Ecovacs

Trois aspirateurs robots font donc leur apparition : le Deebot T10, le Deebot T10 Plus et le Deebot T10 Turbo. Ils compteront sur un processeur Horizon Sunrise 3 plus puissant avec une IA intégrée 16 fois plus efficace que sur le précédent. Cela devrait permettre une reconnaissance d’image 20 fois plus rapide, avec pour conséquence une détection plus rapide des personnes, animaux et objets pour mieux les contourner. La technologie de cartographie et navigation TrueMapping 2.0 devrait donc se montrer encore plus précise qu’elle ne l’était déjà, l’une des meilleures du marché.

Deux choix de nettoyage

À l’avant, la caméra HD Starlight 960P permet aux aspirateurs d’évoluer correctement même en cas de faible luminosité en garantissant une navigation toujours optimale. Autre avantage de la présence de cette caméra : vous pourrez communiquer en temps réel avec votre domicile par le biais d’appels vidéo (ou bien surveiller si votre animal va bien et tout se déroule correctement grâce à son champ de vision de 148,3°). Pas de mauvaise surprise, lorsque la caméra est allumée, un message vocal se fait entendre et un témoin lumineux apparaît.

La serpillière à vibrations des Deebot T10 et T10 Plus // Source : Ecovacs La double serpillière rotative du Deebot T10 Turbo // Source : Ecovacs

Le Deebot T10 intègre deux brosses latérales et une brosse principale flexible. Il compte aussi sur une puissance d’aspiration assez standard de 3000 Pa, mais quelle que soit la surface nettoyée, tapis compris. Côté nettoyage humide, la différence se fait avec deux systèmes différents selon le modèle. Le Deebot T10 et le Deebot T10 Plus dispose d’une serpillière classique sous forme de plaque qui vibre 600 fois par minute et du système OZMO Pro 3.0. Le Deebot T10 Turbo s’en remet à deux serpillières rotatives et à la technologie OZMO Turbo (180 tours/minute) pour un niveau de lavage plus avancée.

Une station de nettoyage polyvalente pour ne rien avoir à faire

Et ce côté premium du Deebot T10 Turbo s’en ressent aussi au niveau de la station de nettoyage qui fait bien plus que le recharger. Comme le X1 Omni, il est accompagné d’une station plus massive, avec un réceptacle pour la poussière et deux pour l’eau : un bac d’eau propre (4 L soit 400 m² nettoyés) pour remplir la réserve de l’aspirateur et un autre pour récupérer l’eau sale consécutive au nettoyage des deux serpillières rotatives qui sont nettoyées, puis séchées sur la planche à laver de la station afin d’être réutilisées. Le tout sans la moindre intervention de votre part.

Le Deebot T10 Plus et sa station de vidage automatique // Source : Ecovacs Le Deebot T10 Turbo dispose d’un bac de récupération des eaux sales // Source : Ecovacs

Le Deebot T10 Plus se contentera d’une station de vidage automatique pour ses poussières (60 jours de contenance en usage standard) tandis que le Deebot T10 ne peut compter que sur une station de recharge classique. Ecovacs promet une autonomie d’au moins 260 minutes et donc une seule charge pour un nettoyage, même d’un logement assez vaste ou à deux étages. Au pire, il retournera à sa station de charge quand il ne lui reste plus que 15 % et reprendra sa tâche une fois les 90 % de batterie atteints.

La gamme Deebot T10 compte aussi sur son assistant vocal Yiko et Ecovacs vante sa capacité à interagir naturellement avec vous. Vous pouvez lui parler de manière naturelle pour lui passer les commandes grâce aux trois micros dont il est équipé et en prononçant la phrase « OK Yiko ».

Prix et disponibilité de la gamme Ecovacs Deebot T10

Le Deebot T10 est en précommande au prix de 699 euros sur le site d’Ecovacs et sur Amazon, puis disponible à partir du 31 mai.

Le Deebot T10 Plus est annoncé à 899 euros et sera mis en vente le 5 juin. Positionné à 1099 euros, le Deebot T10 Turbo est attendu à partir du 21 juillet.

