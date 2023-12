Ecovacs Deebot T10 : -43 % sur ce robot aspirateur avec fonction lavage et désodorisant intégré

Si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour Noël, dans le doute, choisissez un robot-aspirateur. Plus sérieusement, ces appareils sont de véritables aides au quotidien et ils sont toujours plus efficaces et intelligents au gré des nouveaux modèles. Grâce à eux, c'est du temps libre de gagné sur les séances de ménage. L'Ecovacs Deebot T10 est un modèle performant et polyvalent et il est surtout en promotion à 399 euros au lieu de 699 euros chez Amazon.

Entre ses heures de travail et ses loisirs, il peut être compliqué de se trouver un créneau pour faire le ménage chez soi, c’est là que les robots aspirateurs viennent à la rescousse. Avec les années, ces appareils sont toujours plus performants et intelligents et sont devenus de précieux alliés pour garder son foyer propre, comme l’Ecovacs Deebot T10 qui aspire, lave les sols et diffuse un parfum d’intérieur avec son désodorisant intégré. Chez Amazon, ce robot aspirateur est disponible avec une promotion de 43 %.

L’Ecovacs Deebot T10 en bref

Plus rapide et plus intelligent que le Deebot T9

Une puissance d’aspiration de 3 000 Pa

Une fonction lavage et un désodorisant intégrés

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Ecovacs Deebot T10 est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Amazon.

Un robot-aspirateur qui cartographie en 3D

L’Ecovacs Deebot T10 est un robot-aspirateur qui présente une apparence soignée et discrète afin de se fondre facilement dans le décor. Contrairement aux deux autres modèles de sa gamme, celui-ci est livré sans station d’accueil, mais seulement une borne de recharge, ce qui a l’avantage d’économiser de la place. Avec son capteur protubérant au sommet, le Deebot T10 mesure environ 10 cm de haut, une taille qui lui permet de passer sous certains meubles. Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 260 minutes, ce qui est largement suffisant pour nettoyer une très grande surface.

Ce robot aspirateur embarque plusieurs technologies telles qu’AIVI 3.0, son intelligence artificielle couplée à sa caméra qui le rend capable de reconnaître son environnement et d’identifier humains et objets pour les contourner et naviguer efficacement. Il y a également TrueMapping 2.0 grâce auquel le Deebot T10 propose une cartographie en 2D et en 3D des lieux que l’on peut éditer sur l’application Ecovacs Home. Enfin, ce robot aspirateur embarque son propre assistant vocal, YIKO, et reçoit les ordres à travers ses trois micros embarqués.

Il nettoie, lave et rafraîchit avec son désodorisant

Pour son Deebot T10, le constructeur chinois communique une puissance d’aspiration de 3 000 Pa et quatre niveaux d’aspiration afin de s’adapter aussi bien sur les sols durs que les tapis et les moquettes. Avec sa brosse principale et ses brosses latérales, il peut même capturer et enrouler les cheveux et les poils d’animaux. Étant donné que ce modèle n’est pas livré avec une station d’accueil, il demande plus d’entretien, de la vidange des bacs d’eau et de poussière au changement du filtre dont le niveau d’usure est communiqué sur l’application.

L’Ecovacs Deebot T10 embarque également une fonction lavage avec une serpillère épaisse haute fréquence dotée de la technologie Ozmo Pro 3.0. Celle-ci tourne à 180 tours par minute pour nettoyer efficacement carrelage et parquet et garder les sols frais. Il est d’ailleurs possible de régler le débit d’eau en fonction des pièces sur l’application. Concluons sur une originalité, et elle n’est pas des moindres : le désodorisant intégré. Grâce à des capsules désodorisantes, le Deebot T10 diffuse un agréable parfum d’intérieur pendant sa session de nettoyage, et à l’instar de la fonction lavage, il est possible de choisir les pièces où le répandre.

Afin de comparer l’Ecovacs Deebot T10 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs aspirateurs-robots du moment.

