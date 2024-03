Du salon au jardin, voici comment Ecovacs compte s’y prendre pour robotiser votre logement

Automatiser le ménage est une chose, mais est-il possible de robotiser d'autres corvées ? Ecovacs pense que oui et le prouve avec ses nouveaux robots. Leurs objectifs ? Les sols bien sûr, mais aussi la pelouse et même les vitres.

Le savoir-faire d’Ecovacs en matière d’aspirateurs-robots n’est plus à prouver. Il n’a fallu que quelques années au constructeur pour se tailler une place de choix sur le marché du ménage automatisé. Le Deebots X2 Omni noté 8/10 par la rédaction de Frandroid en est la meilleure preuve.

Pour autant, Ecovacs continue à innover dans le domaine de l’automatisation des corvées de ménage. La marque spécialisée dans les robots haut de gamme livre à l’occasion de ce mois de mars 2024 une nouvelle série de robots d’entretien. Le particularité ? Ceux-ci ne se concentrent plus uniquement sur les sols, mais également sur la tonte de la pelouse ou le lavage des vitres. Un moyen efficace donc de se décharger des tâches laborieuses et ne plus encombrer son week-end.

Le Deebot X2 Combo : le parfait mélange entre robot et balai

Avec le Deebot X2 Combo, pas question de choisir entre un aspirateur-robot ou un aspirateur-balai pour son ménage. Ecovacs fait les deux en même temps. Ainsi, sur une seule et même station de recharge se réunissent un aspirateur-robot Deebot X2 Combo (autonome, donc) et un aspirateur-balai (à main) avec un long embout pour nettoyer les endroits inaccessibles au robot.

Une configuration franchement maline qui permet de recharger les deux appareils en même temps sans avoir à encombrer son intérieur avec plusieurs bases. Surtout, cette station vide automatiquement les bacs à poussière et, dans le cas de l’aspirateur-robot, lave et sèche la serpillière avant de remplir le réservoir d’eau.

Si l’aspirateur-balai sans fil se charge d’éliminer la poussière dans les zones difficiles d’accès, comme les plinthes, les canapés, voire le plafond, la partie la plus chronophage du ménage est gérée par le Deebot X2 Combo. Celui-ci reprend tous les bons points du Deebot X2 Omni. Sa colossale puissance d’aspiration de 8 000 Pa lui permet de ne manquer aucune poussière ni petit débris. Grâce à son design carré, il parvient à se faufiler plus efficacement dans les coins d’une pièce pour en extraire la saleté. Sa serpillière intégrée peut s’élever automatiquement de 15 mm pour éviter de mouiller une surface fragile comme un tapis.

Pour la navigation, le Deebot X2 Combo s’appuie sur un double capteur LiDAR et surtout une caméra IA pour repérer et éviter les obstacles, qu’ils soient fixes (comme un tabouret) ou mobile dans le cas d’un animal de compagnie. Contrôlable depuis l’application Ecovacs Home, le Deebot X2 Combo est l’un des premiers aspirateurs-robots du marché à être compatible avec le nouveau standard de connexion Matter. Cette nouvelle norme propre aux objets connectés permet de lier entre eux plusieurs objets, sans distinction de marque. Le Deebot x2 Combo peut ainsi s’intégrer dans n’importe quel environnement domotique ou système d’exploitation, sans avoir à changer tous les composants.

Disponible à l’achat à partir du 10 avril prochain, le Deebot X2 Combo peut être précommandé dès le 20 mars. À cette occasion, Ecovacs offre un kit de brosses et d’accessoires d’une valeur de 150 euros, pour toute réservation d’un Deebot X2 Combo.

Le Winbot W2 Omni : plus besoin de penser à ses vitres

C’est bien beau d’avoir un sol immaculé. Mais à quoi bon si les carreaux sont sales ? Surtout, n’est-il pas frustrant d’avoir automatisé le ménage de son intérieur, mais de devoir quand même s’occuper de nettoyer encore ses vitres à la main ? C’est pour répondre à ces problématiques qu’Ecovacs a conçu le Winbot W2 Omni.

Si ce n’est pas le premier robot laveur de vitres à voir le jour sur le marché, il impose cependant un nouveau standard puisqu’il est très simple d’utilisation, endurant et réellement efficace. Son système de ventouses (dont la force d’aspiration atteint les 2 800 Pa) lui permet une meilleure adhérence sur les vitres et évite les chutes intempestives lors du ménage. Ecovacs a aussi eu la bonne idée de lui donner un design carré, afin de permettre au robot de récurer jusque dans les coins.

Grâce à la batterie lithium-ion contenue dans sa station multifonction, le Winbot W2 Omni peut enchaîner jusqu’à 80 minutes de nettoyage. Autant dire qu’il est possible de nettoyer toutes les vitres d’une maison en une seule charge. Pour éviter l’encombrement, les cordons de sécurité et d’alimentation sont réunis en un seul câble. D’une simple pression sur la base, il est possible de libérer ou rétracter ce câble, ce qui simplifie grandement l’usage au quotidien. Une fois sa mission terminée, le robot se range facilement dans sa base.

Avec l’application dédiée, il est possible de programmer 5 types de nettoyages différents : rapide, complet, en profondeur, bords et angles. Bien entendu, il est aussi possible d’imposer des routines de ménage au robot, histoire de ne pas penser constamment à sa façon de nettoyer.

Disponible dès aujourd’hui chez Amazon, le Winbot W2 Omni affiche un prix de 599 euros. Cependant, il est possible d’utiliser un coupon vendeur de 50 euros pour faire chuter le prix à 549 euros. Enfin, Ecovacs offre un flacon de 230 ml de solution nettoyante pour tout achat de ce robot laveur de vitres. Le Winbot W2 sans station est aussi disponible au prix de 499 euros.

Le Goat G1-2 000 : l’herbe est désormais plus verte dans son jardin

Pour l’entretien du domicile, Ecovacs ne se limite pas à l’intérieur. Le constructeur le prouve avec sa gamme de robots-tondeuses baptisée Goat G1. Le plus avancé d’entre eux est l’Ecovacs Goat G1-2 000. Comme son nom le laisse penser, il est capable de tondre une pelouse d’une surface de 2 000 m². Sans-fil (afin de ne pas les couper lors de la tonte), le Goat G1-2000 est entièrement autonome et peut se déplacer jusqu’à 100 m de sa base. Et sans encombre puisqu’il est capable de grimper des pentes allant jusqu’à 45° d’inclinaison grâce à ses pneus tout-terrain. Pour les grands jardins, des balises peuvent être installées pour s’assurer que le robot ne perde pas la connexion. Mieux, étant certifié IPX6, il peut tondre même sous la pluie. Plus besoin d’attendre le retour des beaux jours pour avoir une pelouse impeccable.

En fonction de ses goûts, l’utilisateur peut régler la hauteur de coupe entre 30 et 60 mm. La zone de coupe du robot atteint les 22 cm de diamètre, ce qui lui permet de réduire le nombre de passages pour entretenir le gazon. Pour se déplacer, il s’appuie sur la technologie TrueMapping. Ses deux caméras (360° et 150°), ainsi que ses capteurs ToF et AIVI 3D s’assure que le Goat G1-2 000 navigue sans percuter le moindre obstacle. Comme pour un aspirateur-robot, il est possible de programmer les horaires de tonte, ainsi que le parcours à suivre et les zones à éviter.

L’Ecovacs Goat G1-2 000 est actuellement disponible chez Amazon au prix de 1 999 euros. La version pour les surfaces de 800 m² est, elle, affiche un prix de 1 099 euros aussi bien chez Amazon que Boulanger.