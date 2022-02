Decathlon Elops 920 E Connect : vous pourrez suivre à la trace ce vélo électrique connecté

L’enseigne Decathlon va lancer une version connectée de son vélo électrique Elops 920 E, qui s’affuble d’un suffixe Connect pour l’occasion. Quelques améliorations techniques sont aussi à l’ordre du jour par rapport au modèle de référence.

Decathlon a entrepris une véritable expansion en matière de vélos électriques au cours des dernières années. Aujourd’hui, son catalogue se compose aussi bien de modèles « maison » que de marques externes (Iweech, NCM, Néomouv, Beek, Whatt For Now) qui bénéficient d’une jolie visibilité à travers sa plateforme de vente.

À n’en pas douter, l’Elops 920 E fait partie des VAE phares de son offre. Et pour cette nouvelle année 2022, le groupe français a décidé de lui ajouter une partie connectée et quelques nouveaux composants techniques afin de le faire monter en gamme. Bienvenue à l’Elops 920 E Connect, présenté en détail par nos collègues des Numériques.

GPS intégré

Débutons par la grande nouveauté de ce modèle : la connectivité. Ne vous attendez pas à une pléthore de données et de fonctionnalités directement disponibles depuis l’application, puisque Decathlon a préféré y aller tout en douceur en ajoutant uniquement un petit GPS. Et ce, pour géolocaliser votre monture via l’application Decathlon Mobility.

La société tricolore ne pousse pas l’expérience connectée très loin, mais a le mérite d’améliorer la sécurité de son produit. Un module GPS discrètement intégré peut toujours servir en cas de vol pour tracer le malfaiteur et faire appel aux forces de l’ordre. C’est quelque chose de possible, comme nous vous l’expliquions dans ce dossier.

Decathlon a également apporté des optimisations techniques plus que bienvenues : le média français mentionne par exemple l’ajout de freins à disque hydrauliques, contre un système à patins V-brake arrière aperçu sur l’Elops 920 E classique, ainsi qu’un moteur Brose C Mag au lieu d’un Brose T Alu.

Ce changement constitue une petite descente en gamme, puisque ce nouveau système, bien que plus léger (2,9 kg contre 3,4 kg) et légèrement plus compact, offre moins de couple au cycliste pour les démarrages et les reprises : 50 Nm, face aux 70 Nm du Brose T Alu. Pas sûr que les 500 grammes d’écart fassent une réelle différence en utilisation urbaine. Le reste de sa fiche technique ne change pas.

Decathlon Elops 920 E Connect : prix et disponibilité

Les Numériques évoquent enfin un partenariat avec Axa In, une entreprise néerlandaise à ne pas confondre avec la société française Axa, afin de compéter la connectivité du vélo. Seront notamment soumis des offres préférentielles pour assurer l’Elops 920 E Connect avec un spécialiste du secteur nommé Lak.

Concernant les prix, le Decathlon Elops 920 E Connect fait grimper la note finale avec un tarif de 1899 euros, contre 1599 euros (à l’heure actuelle vendue 1399 euros) pour la version non connectée. Décliné en cadre haut et cadre bas, le modèle sera commercialisé mi-février 2022 à la fois dans les boutiques physiques et sur le site officiel de la marque.

