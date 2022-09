Vélos et trottinettes électriques : jusqu’à 1 210 euros de réduction sur les meilleurs produits UrbanGlide

Profiter de la rentrée pour choisir un moyen de transport plus écologique est une bonne idée. UrbanGlide propose de nombreux vélos et trottinettes électriques à un prix agressif.

Depuis plusieurs années, les trottinettes et vélos électriques se sont fait une place de choix dans notre quotidien. Il faut dire qu’ils ont plusieurs atouts dans leur jeu : ils sont plus écologiques qu’une voiture, tout en étant moins coûteux. Surtout, ils peuvent vous accompagner aussi bien pour travailler que pour se promener en vacances.

Dans un marché saturé par l’offre, il peut être difficile de faire le bon choix. Certains constructeurs, à l’instar d’UrbanGlide, arrivent malgré tout à tirer leur épingle du jeu. Comment ? En proposant quelques promos sur des produits au design distingué.

Mieux, le constructeur dispose même de deux boutiques physiques à Paris (73 rue Turbigo 75003 et 129 boulevard Voltaire 75011), qui vous permet de tester les produits avant l’achat et qui fournit un SAV, même sur des produits achetés ailleurs qu’en magasin. Et pour ne rien gâcher, aucune prise de rendez-vous n’est nécessaire.

Le vélo électrique UrbanGlide e-bike M8 à 1 290 euros (au lieu de 2 500 euros)

En mêlant un cadre robuste à des lignes épurées et du cuir pour la selle et les poignées, le vélo électrique UrbanGlide E-Bike M8 joue sur deux tableaux. Il vous aidera à vous déplacer aussi bien en ville qu’en forêt sans encombre. Ses roues de 28 pouces offrent une bonne adhérence, tandis que son dérailleur 8 vitesses vous permet de faire face à de nombreux dénivelés. Ses suspensions hydrauliques avant, elles, encaissent bien les chocs. Mieux, son système de freins à disque hydrauliques assure un freinage rapide et sans déviation. Bien entendu, son design sobre en fait un superbe vélo qui se démarque des autres cycles citadins.

Le vélo électrique UrbanGlide E-Bike M8 fournit une assistance électrique de 25 km/h maximum. Une prouesse permise par son moteur de 250 W. Vous n’aurez donc aucune difficulté si vous devez démarrer en côte. Niveau autonomie, ce vélo électrique affiche un confortable 90 km grâce à sa batterie de 468 Wh. Entièrement détachable, cette batterie peut facilement se recharger sans avoir le vélo qui trône au milieu de la pièce.

Enfin, un écran LCD est également de la partie pour afficher constamment la vitesse, l’autonomie restante ainsi que la distance parcourue au total.

Le vélo électrique UrbanGlide E-Bike M8 a l’avantage d’être actuellement en promotion chez UrbanGlide. Habituellement vendu à 2 500 euros, il affiche désormais un tarif de 1 290 euros, soit une baisse de 1 210 euros.

Le vélo électrique UrbanGlide E-bike M2 à 1 199 euros (au lieu de 1 499 euros)

Le vélo électrique UrbanGlide E-Bike M2 se destine avant tout aux citadins et citadines. Ce vélo peut accueillir un poids maximal de 150 kg.

Ses roues de 28 pouces, son système de freinage à disque et sa suspension avant garantissent un trajet fluide et agréable. Son dérailleur Shimano vous offre 7 vitesses différentes, pour vous adapter plus aisément au type de terrain sur lequel vous roulez. Et ce même la nuit grâce à ses éclairages avant et arrière. Un écran LCD de grande taille vous permet d’avoir les infos essentielles à portée de regard, comme la vitesse de déplacement ou la distance parcourue.

Là aussi, un moteur de 250 W permet au UrbanGlide E-Bike M2 de foncer jusqu’à 25 km/h maximum. Son autonomie culmine, elle, à 80 km par charge. Sa batterie se détache et peut être chargée chez soi sans encombre.

En temps normal, le UrbanGlide E-Bike M2 est proposé à 1 499 euros. Mais en ce moment, vous trouverez le vélo UrbanGlide E-Bike M2 à 1 199 euros. Une baisse de 300 euros qui rend cette alternative à la voiture et aux transports en commun plus intéressante.

La draisienne électrique pliable UrbanGlide E-Bike 160

Si pour vous déplacer vous êtes obligé de prendre les transports en commun, ou si vous vivez dans un petit appartement, le UrbanGlide E-Bike 160 a un argument de choix : il est compact. Loin des grandes montures traditionnelles, le UrbanGlide E-Bike 160 ne mesure que 1,17 m de haut pour 99 cm de long, avec des roues de seulement 16 pouces. Son poids de 18,4 kg le rend plus facilement transportable que ses pairs. Surtout, sa selle se rétracte et son guidon peut se plier pour gagner de la place dans une rame de train ou dans son studio.

S’il peut monter à 25 km/h, ce vélo plaira davantage à celles et ceux qui le voient comme un complément à leurs trajets en transport. D’autant que son moteur de 350 W lui permet une accélération rapide. Il peut parcourir 25 km avant de réclamer une prise électrique. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne lui faut que 5 heures pour récupérer toute son énergie. Vous pouvez donc le recharger pendant votre journée de travail.

La trottinette UrbanGlide E-Cross Max 2×2

Loin des trottinettes électriques classiques, la UrbanGlide E-Cross Max 2×2 se veut une trottinette tout-terrain. Ses deux larges roues motrices de 10 pouces et ses six suspensions hydrauliques assurent une bonne tenue de route sur la plupart des terrains. Sans oublier la présence de deux freins à disque pour s’arrêter sereinement même sur une surface accidentée.

À l’avant, deux phares LED éclairent la route de nuit et vous rendent visible des autres usagers. Une visibilité accrue par deux bandes lumineuses sous le plateau et les clignotants de chaque côté. La UrbanGlide E-Cross Max 2×2 ne dépasse pas la vitesse de 25 km/h. Cependant, elle ne manque pas de puissance grâce à ses deux moteurs d’une puissance totale de 1 600 W (2 x 800 W). Vous pouvez d’ailleurs désactiver l’un des moteurs à tout moment, à l’aide d’un simple bouton, afin de préserver l’autonomie.

Puisqu’on parle d’endurance, sachez que cette trottinette électrique peut avaler jusqu’à 60 km de trajet avant d’avoir besoin d’une charge. Sa batterie n’a besoin que de 7 heures pour être à nouveau pleine.