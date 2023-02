Vélos électriques : Trek dégaine un cargo longtail très haut de gamme, mais avec un gros manque

La marque américaine Trek prend également le pli des vélos cargo électriques avec un modèle de type longtail d’un côté, et un second au format biporteur de l’autre. Prix de départ : 5000 euros… et un accessoire non fourni de série qui fait tiquer.

Le segment des vélos cargo électriques foisonne. Toutes les marques jettent progressivement leur dévolu dessus et renforcent leur catalogue de longtail (structure allongée à l’arrière), biporteur (structure allongée à l’avant) et triporteur (deux roues à l’avant ou à l’arrière pour accueillir une caisse de chargement).

Un vélo cargo électrique a pour but de remplacer la voiture en centre-ville. Ses capacités de chargement et son format lui permettent aussi bien de transporter des personnes – souvent des enfants – que des marchandises ou du matériel. L’objet est de proposer un moyen de transport pratique et écologique, pour les familles et les professionnels.

Bosch aux commandes

La marque américaine Trek sort ainsi deux vélos cargo électriques : un longtail d’un côté, un biporteur de l’autre, répondant au nom de Trek Fetch+ 2 et Trek Fetch+ 4, respectivement. Le premier nommé s’arrache au prix de 5000 euros, soit un investissement conséquent pour tout parent cherchant à se le procurer.

Alors à ce prix, que propose le Trek Fetch+ 2 ? Le constructeur d’outre-Atlantique a tout d’abord fait appel à Bosch pour motoriser son cycle : vous avez affaire au moteur Performance Line Cargo, taillé pour les cargos et revendiquant un généreux couple de 85 Nm. Un très bon point et une valeur sûre.

Source : Trek Source : Trek Source : Trek

La batterie également fournie par Bosch est le modèle PowerTube 500 Wh – il existe des accumulateurs Bosch plus généreux en capacité énergétique -, à la fois amovible et doté du système intelligent de l’entreprise allemande. Forcément, le poids du conducteur et des passagers, le mode d’assistance ainsi que la typologie de terrain empruntée influent sur l’autonomie.

D’un poids de 31 kg, le Trek Fetch+ 2 propose une capacité de chargement de 200 kg, soit la valeur référentielle que l’on retrouve sur la majorité des longtail. Son porte-bagages arrière peut quant à lui supporter jusqu’à 72 kg : une résistance suffisante pour transporter deux enfants en bas âge.

Aucun garde-boue de série

Du côté des autres composants essentiels, citons une transmission Shimano Deore à 10 vitesses qui n’a plus rien à prouver, des freins à disque hydrauliques HD-T737 à 4 pistons (disque de freins de 180 mm) eux aussi rassurants, une tige de selle télescopique, une béquille centrale, des repose-pieds de série et des roues de 20 pouces Schwalbe Pick-up.

Trek a décidé d’attribuer la même taille de roue à l’avant comme à l’arrière. Certains longtail optent quant à eux pour une roue arrière plus petite, afin de porter le chargement plus bas, ce qui optimise la stabilité de l’engin. C’est le cas du Decathlon Longtail R500Elec par exemple.

Source : Trek Source : Trek Source : Trek

Plusieurs interrogations et points noirs peuvent par ailleurs être soulevés. D’un, le confort de ce vélo peut vraiment poser question : aucune fourche suspendue ou selle suspendue n’est de la partie pour amortir les chocs. Les pneus Schwalbe Pick-up sont certes intéressants sur le papier, mais ils ne pourront pas faire tout le job à eux tout seuls.

De deux, Trek fait preuve d’une certaine radinerie difficile à accepter : aucun garde-boue n’est fourni de série. Il faudra donc payer une option pour se protéger soi et ses passagers. À 5000 euros le vélo, ce choix fait clairement grincer des dents.

Pour le reste, il n’y a rien de choquant : le kit famille (barre, dossier rembourré, sièges rembourrés) est logiquement facturé, tout comme le kit sacoche. Trek n’indique pas de prix spécifique sur son site. On imagine qu’il faudra directement négocier avec le revendeur.

Un biporteur à 8000 euros

De son côté, le biporteur Fetch+ 4 va encore plus loin au niveau du poids et de sa capacité de chargement : 75 kg tout de même, pour 250 kg supportés. Équipé du même moteur que son petit frère, ce modèle hausse cependant le ton au niveau de la batterie, avec une Bosch PowerTube de 750 Wh.

Ci-dessous, voici le reste de ses caractéristiques :

Fourche suspendue SR Suntour Mobie A32, 50 mm de débattement ;

Transmission à courroie Gates CDX ;

Moyeu CVT ;

Fourche télescopique ;

Freins à disque hydrauliques Tektro HD-T737 à 4 pistons ;

Porte-bagages arrière MIK HD ;

Deux sièges pour enfant de série ;

Béquille Trek Fetch à double pivot ;

Prix : 8000 euros.

Source : Trek Source : Trek Source : Trek

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).