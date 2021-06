Les nouveaux Honor MagicBook sont en promotion et passent sous les 1000 euros

Sommaire Design Performances Ecran Autonomie Commentaires

Honor revient avec de nouveaux MagicBook équipés de processeurs Intel de 11e génération. Puissance, design et une fiche technique intéressante font de ces nouveaux ordinateurs portables, une option de choix si vous souhaitez changer de machine, le tout à moins de 1000 euros grâce à une réduction de 200 euros !

Dans la famille des ordinateurs portables équipés des processeurs Intel Core de 11e génération, le choix n’est pas toujours évident, d’autant plus que les prix sont généralement élevés. Honor a ainsi pris le contre-pied de la tendance et vient de lancer deux nouveaux PC portables MagicBook qui bénéficient, exceptionnellement du 24 mai au 7 juin 2021, d’une remise immédiate jusqu’à 200 euros chez Boulanger, Fnac, Darty ou Boulanger.

Une allure familière

Honor lance donc deux nouvelles versions de ses MagicBook, la première en version 14 pouces, et la seconde en 15 pouces. Les deux produits gardent le design réussi qui avait fait le succès des précédents modèles.

On retrouve ainsi un châssis en aluminium, la fameuse bande bleue entourant les côtés de l’écran, caractéristique de Honor, et surtout on conserve un poids plume de 1,38 kg et une épaisseur inférieure à 16mm. Un format idéal pour les digital nomad qui pourront emporter cet élégant PC partout.

Côté connectiques, le constructeur a intégré de nombreux ports au châssis de l’ordinateur. On compte ainsi deux ports USB 2.0 et 3.2 Gen1, un port USB-C (pour la charge), un port HDMI ainsi qu’une prise Jack 3,5 mm. Les nouveaux Honor MagicBook profitent également du WiFi 6, qui permet d’obtenir des débits de téléchargement plus rapides.

Le constructeur a également conservé un capteur d’empreinte sur le côté droit du clavier, ce qui permet de déverrouiller très rapidement son ordinateur via Windows Hello.

Pour ces deux nouvelles moutures, Honor ne change pas une équipe qui gagne. Du moins, pas dans son apparence, ou presque. Si l’on constate avec plaisir que les ratio d’écrans de ces nouveaux MagicBook passent à 84% pour la version 14 pouces et 87% pour la version 15,6 pouces, c’est surtout dans la fiche technique que l’on va retrouver l’essentiel des nouveautés.

Un processeur Intel de 11e génération mais pas que

Pour commencer, les processeurs intégrés aux deux ordinateurs sont bien plus performants puisqu’il s’agit des derniers Intel Core i5 et i7, soit la onzième génération de processeur de l’équipementier américain, le tout cadencé jusqu’à 4,7 GHz. Ils viennent ainsi remplacer les processeurs AMD Ryzen qui équipaient la version 2020 du portable made in Honor.

Les deux MagicBook se voient également équipés d’une carte graphique Iris Xe, signée là encore Intel, de 16 Go de RAM et d’un SSD Western Digital de 512 Go. Honor propose ainsi une configuration très complète qui permet sans souci une exécution fluide des tâches bureautiques et qui offre également des performances raisonnables pour de la retouche photo légère, ou des jeux vidéo peu gourmands en ressources. On notera également que les deux nouveaux PC portables signés Honor tournent sous un Windows 10 préinstallé.

Pour cette nouvelle génération de PC portables, Honor a revu le système de refroidissement de ses composants. Le constructeur a ainsi installé un système double caloducs associé en plus à un ventilateur sur ses deux nouveaux ordinateurs. Un système pratique pour garantir des performances stables lorsque l’on lance des tâches gourmandes en ressources.

Confort visuel et colorimétrie au top

Les nouveaux MagicBook proposent également un écran IPS Full HD de respectivement 14 et 15,6 pouces bénéficiant de la technologie “Eye Comfort HONOR Fullview Display” qui permet à l’écran de diminuer le scintillement d’écran et la quantité de lumière bleue affichée. Un dispositif qui a pour effet de reposer les yeux et diminuer la fatigue oculaire liée à de longues utilisations (certification TÜV Rheinland).

Une belle autonomie

L’autonomie est également au rendez-vous puisque les deux modèles d’ordinateurs portables sont pourvus d’une très bonne batterie de 56 Wh assurant en principe plus d’une dizaine d’heures d’utilisation. La charge rapide est également au rendez-vous via un bloc de chargement de 65 W en USB-C. Dans la pratique, cela signifie qu’il faudra trente minutes pour récupérer 44 % de batterie. Et puis vous pouvez utiliser ce même chargeur pour charger vos autres appareils comme un smartphone.

Autre point bonus, le partage instantané de fichiers et d’écran est toujours au rendez-vous sur les deux nouveaux Honor MagicBook (2021).

200 euros de remise pendant la précommande

Ces nouveaux ordinateurs version 2021 proposent donc un rapport qualité/prix plus qu’intéressant. Leur design léché saura parler aux digital nomad qui souhaitent un outil performant et léger. Les plus exigeants salueront la présence des processeurs Intel de dernière génération, gage de durabilité de leur PC. La configuration de RAM et de SSD sera enfin appréciée par ceux qui traitent et stockent un grand nombre de fichiers en local sur leur ordinateur.

Si l’on ajoute à cette liste d’atouts, une remise jusqu’à 200 euros sur le MagicBook 14 et jusqu’à 100 euros sur le MagicBook 15, les tarifs chutent pour passer sous la barre des 1000 euros. Voilà qui fait des MagicBook 2021 des produits séduisants, tant sur leur fiche technique plutôt pointue que sur leur prix très attractif.