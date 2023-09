Concours photo : participez avec la photo dont vous êtes le plus fier

Pour cette nouvelle édition du concours photo Frandroid, envoyez nous la photo que vous avez pris dont vous êtes le plus fier.

Cette semaine, le concours photo Frandroid revient avec un thème libre. Peu importe le sujet, la technique ou le thème de votre photo, il vous suffit de nous partager la photo que vous avez prise dont vous êtes le plus fier.

Comment participer au concours photo Frandroid

Pour participer au concours photo Frandroid, rien de plus simple. Il vous suffit de nous envoyer votre photo par email à concoursphoto@frandroid.com avec un petit texte explicatif indiquant notamment avec quel appareil photo, drone, smartphone ou action cam la photo a été capturée ainsi qu’une petite description de l’image — par exemple quand elle a été prise, où, et ce qu’elle vous évoque. Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer le lien vers vos réseaux sociaux si vous souhaitez qu’on les relaie dans cet article. Bien évidemment, vous devez avoir pris la photo vous-même et elle ne doit pas avoir été générée par IA.

Vous avez jusqu’au 20 septembre à 09h00 pour participer. Quatre photos finalistes seront alors sélectionnées par la rédaction avant d’être soumises aux votes des lecteurs.

Bonne inspiration à toutes et à tous !

