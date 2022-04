5 jours : c’est le temps restant pour profiter de ces offres Xiaomi

Jusqu’au 18 avril prochain, de nombreux e-commerçants participent au Xiaomi Fan Festival à grand renfort de promotions. C’est le cas de la boutique RED by SFR qui propose en ce moment de découvrir l’excellent Xiaomi 11 Lite 5G NE à moins de 300 euros.

C’est désormais une tradition, le mois d’avril signe le retour du Xiaomi Fan Festival. Une célébration de la marque chinoise qui se traduit concrètement par de nombreuses promotions sur le catalogue du constructeur. Cette année encore, Red by SFR se joint à la fête et propose une sélection de smartphones Xiaomi avec des réductions pouvant atteindre les 150 euros.

L’occasion de découvrir les derniers terminaux de la marque à bas prix, comme le Xiaomi 11 Lite 5G NE, un smartphone qui ne fait pas de concessions sur sa fiche technique afin de proposer des performances exemplaires pour son placement tarifaire. Jusqu’au 18 avril prochain, la boutique RED by SFR vous propose de le retrouver à 299 euros, soit une remise immédiate de 100 euros.

Xiaomi 11 Lite 5G NE : un smartphone musclé dans un châssis élégant

Modèle après modèle, Xiaomi ne cesse de démontrer sa capacité à créer des smartphones parfaitement calibrés pour chaque segment du marché. Avec son Xiaomi 11 Lite 5G NE, il propose ainsi un terminal de milieu de gamme, à un prix abordable, sans pour autant faire de concessions sur les points importants que sont la fiche technique et l’écran.

Si l’on examine un peu ce qui se trouve dans ses entrailles, on retrouve un Snapdragon 778G, 8 Go de RAM et un espace de stockage s’élevant à 128 Go. Une fiche technique solide, qui lui permet de gérer sans problème la plupart des usages communs, jeu compris. Il dispose en outre d’une jolie autonomie grâce à sa batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide 33W (Quick Charge 4 + et Power Delivery 3.0).

Comme nous l’avons mentionné un peu plus tôt, ce smartphone se démarque aussi par la qualité de son écran. C’est en effet une dalle OLED de 6,55 pouces qui équipe le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Dotée d’une définition de 2400 par 1080 pixels, elle affiche un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui lui assure une jolie fluidité, que ce soit en matière de navigation, de visionnage ou même en jeu.

Côté photo enfin, ce terminal peut compter sur un triple capteur très complet qui lui permettra d’accéder à de nombreux modes photos et vidéos. Il dispose ainsi :

d’un capteur principal à 64 mégapixels ;

d’un objectif ultra-grand angle avec capteur de 8 mégapixels ;

d’un objectif macro avec capteur de 5 mégapixels.

En ce moment, et jusqu’au 18 avril prochain, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est proposé à 299 euros au lieu de 399 euros par la boutique en ligne de RED by SFR.

Et si vous désirez étaler le paiement sur plusieurs mois, sachez aussi qu’il est possible de l’obtenir immédiatement gratuitement (en coloris noir), en souscrivant pendant 24 mois au forfait 100 Go (à 15 euros par mois) proposé par l’opérateur.

Découvrir les autres offres du Xiaomi Fan Festival chez RED by SFR

Bien sûr, le Xiaomi 11 Lite 5G NE n’est pas le seul téléphone Xiaomi actuellement en promotion chez RED. Avec le Xiaomi Fan Festival, l’opérateur propose d’autres références de la marque à un prix réduit.

Le Xiaomi 11T 5G à 449 euros (120 euros de réduction)

Le Xiaomi 11T 5G a eu la bonne idée d’opter pour une esthétique soignée, avec un superbe dos en verre et un module photo peu protubérant pour rendre la prise en main agréable. Un choix bienvenu, surtout lorsque l’on sait que 3 capteurs composent ce module. On déniche ainsi :

Une caméra principale de 108 Mpx ;

Un objectif ultra grand-angle avec capteur de 8 Mpx ;

Une caméra macro de 5 Mpx.

Côté écran, le Xiaomi 11T 5G intègre une dalle plate AMOLED de 6,67 pouces, à la définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La calibration de la dalle est maîtrisée, avec un taux de contraste infini, et le support du HDR10+. Sous le capot, le Xiaomi 11T 5G embarque le performant Dimensity 1200, un processeur Mediatek compatible avec la 5G. Il est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui lui permet d’encaisser les années sans avoir besoin de faire le ménage régulièrement dans ses fichiers. Enfin au niveau de l’autonomie, le Xiaomi 11T 5G peut se targuer de tenir une journée complète d’usage, même avec le mode 120 Hz, avant de réclamer le chargeur.

Le Xiaomi 11T 5G est désormais proposé à 449 euros au lieu de 569 euros sur la boutique de RED, soit une baisse de 120 euros.

Le Redmi Note 10 5G à 199 euros (30 € de réduction)

Le Redmi Note 10 5G est un grand smartphone puisque sa dalle LCD affiche une confortable diagonale de 6,5 pouces. Côté définition, on est sur du 2 400 x 1 080 pixels, tandis que le taux de rafraîchissement grimpe à 90 Hz. La luminosité de la dalle est plutôt bonne, d’autant quelle profite d’un mode auto qui gère le calibrage. Malgré sa taille, le téléphone est toujours agréable à prendre en main. Son module photo est composé de 3 capteurs disposés en rectangle, à savoir un principal de 48 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

La puce Mediatek Dimensity 700 du Redmi Note 10 5g, couplée à 4 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, assure une expérience utilisateur fluide quotidienne. Enfin, le Redmi Note 10 5G tient une journée et demie grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Surtout, il ne lui faut qu’une trentaine de minutes pour récupérer 60 % de sa charge grâce à sa compatibilité avec la charge rapide 33 W.

Habituellement vendu 229 euros, le Redmi Note 10 5G chute à 199 euros chez RED grâce à une promo de 30 euros.