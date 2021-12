Le Chromecast Vidéo est en promotion : trois bonnes raisons de craquer pour le meilleur accessoire de votre télé

Capable de métamorphoser n’importe quel téléviseur en appareil connecté pour diffuser vos contenus préférés en un tournemain, le Chromecast Vidéo de Google est actuellement en promotion chez Boulanger. Découvrez trois excellentes raisons de vous laisser tenter par ce petit appareil bien pratique au quotidien.

Sorti en 2013, le premier Chromecast a très rapidement su s’imposer comme une référence dans son domaine en permettant très simplement de diffuser tout type de contenus sur n’importe quel téléviseur, connecté ou non, intelligent ou non. Les deux seules conditions à respecter sont de posséder un port HDMI sur sa TV et d’avoir du Wi-Fi chez soi. Simple à utiliser, discret, il bénéficiait aussi d’un prix de lancement extrêmement attractif.

Lancée en 2018, la troisième itération du Chromecast conserve dans les grandes largeurs le look des anciens modèles, tout en amenant une nouveauté de taille : le support de 1080p à 60 images par seconde. Proposé aujourd’hui avec une réduction de 10 euros qui fait chuter son prix à 29,99 euros, le Chromecast Vidéo est un appareil à posséder obligatoirement chez soi, et on vous donne sans plus attendre trois bonnes raisons de craquer pour lui.

Transformez votre ancien téléviseur en TV connectée

Comme nous l’avons déjà souligné un peu plus haut, le principal avantage du Chromecast est de transformer un téléviseur classique, qui ne dispose donc pas de fonctionnalités connectées, en support de diffusion de contenus. Et pour ce faire, rien de plus simple, puisqu’il suffit que votre écran dispose tout simplement d’un port HDMI.

Une fois relié au téléviseur, vous pourrez accéder à votre Chromecast depuis votre smartphone (après l’avoir configuré via l’application Google Home) pour diffuser vos vidéos et photos personnelles issues de votre téléphone, ou bien les contenus de Netflix, Amazon Prime Video ou YouTube directement sur grand écran. Le Chromecast Vidéo bénéficie aussi d’une compatibilité avancée avec les enceintes connectées Google grâce à l’assistant vocal, en faisant un outil très polyvalent.

Pour ne rien gâcher, le Chromecast Vidéo jouit d’un design compact et minimaliste qui lui permet de se fondre dans son environnement pour ne pas encombrer votre installation audiovisuelle.

Diffusez tous vos contenus en 1080p à 60 images par seconde

La grande nouveauté amenée par ce Chromecast trois reste sans conteste sa capacité à transmettre des flux en full HD à 60 images par seconde. Une avancée loin d’être négligeable, puisque la version précédente se cantonnait aux 30 images par seconde. Le Chromecast Vidéo propose alors une image plus fluide, et donc bien plus agréable à l’œil.

Autre nouveauté de cet appareil : la gestion du multiroom, qui permet de diffuser des pistes sonores à la fois sur le Chromecast et sur d’autres enceintes compatibles Chromecast, comme le Google Home ou encore le Chromecast Audio. Vous pouvez donc lancer une playlist Spotify sur votre téléviseur et sur toutes (ou seulement certaines) enceintes connectées de votre maison pour l’écouter en continu dans toutes les pièces de votre logement. Parfait pour les longues sessions de ménage, par exemple.

Un outil puissant et simple à utiliser

La grande force du Chromecast, depuis sa création, réside sans aucun doute dans sa simplicité d’utilisation. Il suffit en effet de le brancher sur le téléviseur, de le relier à une source de courant et de le connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile pour commencer à l’utiliser.

Compatible avec de nombreux appareils et OS (tablettes et smartphones Apple ou Android, Chromebook, etc.), il bénéficie aussi d’une ribambelle d’applications compatibles (YouTube, Netflix, Spotify ou encore Google Photos) qui rendent son utilisation d’une simplicité enfantine. Une fois votre Chromecast configuré (en quelques minutes à peine), il vous suffira d’ouvrir l’application du service de votre choix, de sélectionner le média à diffuser sur votre écran et d’appuyer sur le bouton ad hoc pour commencer la diffusion.

Le Chromecast Vidéo en promotion à 29,99 euros chez Boulanger

Pour les fêtes de fin d’années, Boulanger vous propose une jolie réduction sur le Chromecast Vidéo, qui perd 10 euros avant Noël. L’opportunité pour vous d’acquérir le dongle HDMI de Google pour 29,99 euros seulement.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que l’achat d’un Chromecast Vidéo entre le 7 décembre et le 16 janvier prochain vous permettra d’obtenir un abonnement de trois mois à YouTube Premium.