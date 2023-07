Découvrez Survoltés, le nouveau média 100 % électrique par Frandroid

Frandroid est fier de vous annoncer le lancement de Survoltés, notre nouveau média dédié au 100 % électrique : la mobilité (voitures, vélos, trottinettes, scooters, moto, etc.) mais également le secteur de l'énergie. Avec un objectif : vous accompagner dans le développement des mobilités plus durables.

Frandroid, premier média tech en France, annonce le lancement de Survoltés. Ce nouveau média vous ouvre les portes vers l’avenir de la mobilité et de l’énergie. En se spécialisant dans l’univers de l’électrique, cette nouvelle marque média associée à Frandroid vise à devenir le guide ultime vers la mobilité électrique. Que vous soyez intéressés par les voitures, vélos, scooters, motos ou trottinettes électriques, Survoltés est présent pour vous conseiller.

Vous êtes de plus en plus à lire nos colonnes dédiées à la mobilité, mais aussi à l’énergie. C’est pour cette raison que nous créons un univers dédié au 100 % électrique. Qu’il s’agisse de tous les moyens de transports électriques, ou tout simplement les produits et services liés à l’énergie. Notre volonté est de vous aider à décarboner vos modes de vies, en changeant vos habitudes.

Survoltés défriche ainsi également le secteur de l’énergie renouvelable. Bornes de recharge, services d’énergie, panneaux photovoltaïques, batteries : nous avons pour mission d’informer et de conseiller les consommateurs sur tous les aspects essentiels.

Survoltés : le média 100 % électrique

Survoltés est donc le nouvel univers qui regroupe tous les sujets lié au 100 % électrique, qu’il s’agisse d’actualités, de tests, de comparatifs, de guide d’achat ou de dossier didactiques. Notre objectif : vous aider à faire le meilleur choix, pour un avenir plus vert et décarboné. Notre slogan : « Le média 100 % électrique ».

Nous ne changeons pas la ligne éditoriale de Frandroid, puisque nous traitons des voitures électriques (et autonomes) depuis maintenant 2016. Nous avons désormais une équipe de 15 spécialistes, qui traitent des sujets liés aux mobilités et à l’énergie. Et, a priori, cela vous plait, puisque l’audience est au rendez-vous et en croissance depuis de nombreux mois.

Une information juste et précise

L’une de nos missions principales est de vous informer de manière experte, juste et objective. Ce mantra est encore plus vrai dans le domaine de l’énergie, avec un secteur en pleine révolution où préjugés et idées reçues sont légion.

Nous voulons, par nos actions et publications, aider à réduire l’impact de nos modes de vie sur Terre grâce à une consommation plus raisonnée et responsable. Les transports et l’énergie sont les piliers essentiels de cet avenir en construction.

Comment accéder à Survoltés ?

Dans la pratique, tous les articles de l’univers Survoltés sont désormais regroupés au sein d’un même emplacement, disponible à cette adresse. Vous l’avez peut-être remarqué : la catégorie « Auto — mobilité » dans le menu de Frandroid a été remplacé par « Survoltés ». C’est par ici que vous pourrez accéder à l’ensemble des contenus liés à la mobilité électrique et à l’énergie.

Nous vous recommandons d’essayer le thème sombre, si vous souhaitez plonger dans un univers très électrique, imaginé par nos designers. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce lancement, de près et de loin, nous avons d’autres projets liés qui seront déployés en 2023. Mais on vous laisse la surprise…

