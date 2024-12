Cet accessoire pour vélo est tellement cool et inutile qu’il en devient indispensable

Si vous roulez souvent avec votre vélo, vous êtes tenté de le personnaliser pour avoir quelque chose qui vous ressemble vraiment. Brick Caps propose justement des bouchons de valve basés sur des têtes de personnages Lego.

Bouchon de valve à l’effigie de Batman. // Source : Brick Caps

La marque danoise de jeux de construction Lego est devenue une référence en la matière avec des collaborations avec de nombreuses franchises de films et séries. L’idée de Brick Caps est justement d’utiliser des têtes de personnages Lego pour offrir la possibilité de personnaliser son vélo selon son univers préféré.

De nombreuses licences pop-culture

En profitant du catalogue Lego, Brick Caps est en mesure de vous proposer de nombreuses licences de la pop-culture, parmi lesquelles Star Wars, Minecraft, Les Simpsons, Batman et Marvel.

D’Oh ! Homer Simpsons se retrouve en bouchon de valve ! // Source : Brick Caps

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Avoir un bouchon de valve à l’image d’Homer Simpson, Dark Vador, Batman ou encore Spider-Man est plus fun qu’un simple bouchon noir ou son absence.

La possibilité de personnaliser son bouchon

Si vous ne souhaitez pas rouler avec l’une de ces franchises sur vos roues, pas de soucis, vous pouvez personnaliser vos bouchons.

Il est possible de personnaliser ses bouchons de valve. Pour moi ce sera sourire en coin et chapeau de Texan ! // Source : Brick Caps

Le choix impressionnant de visages, de cheveux ou encore de couvre-chefs permet d’avoir un petit bonhomme à son image ou plus fantaisiste. Au total, plus de 10 000 combinaisons sont disponibles, comme l’avancent nos confrères de Transition Vélo. On peut aussi imaginer les personnages varier entre la roue avant et la roue arrière.

Pour les valves Presta et Schrader

Brick Caps propose des bouchons pour les valves Presta, souvent utilisés sur les vélos, mais aussi des bouchons pour valves Schrader, qui est le standard sur les voitures. Il est alors possible de personnaliser son vélo, mais aussi sa voiture, et même de coordonner les deux.

Ici c’est Spider-Man qui s’occupe de l’étanchéité de votre valve. // Source : Brick Caps

Comptez 7,99 £ (9,62 €) pour un seul bouchon personnalisé, 11,99 £ (14,43 €) pour la paire, et 18,99 £ (22,86 €) pour un jeu de quatre.

La fabrication à la main des petits personnages se fait à la commande. Les cheveux et le chapeau sont collés à la colle, mais il est possible de laisser une note à Brick Caps pour garder les deux éléments séparés. Un délai de fabrication de 0 à 2 jours est demandé, tandis que l’expédition prend généralement de 3 à 5 jours en Europe.