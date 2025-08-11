L’idée géniale de Berlin pour prévenir les cyclistes si leur prochain feu sera rouge ou vert

Berlin va expérimenter dès septembre VeloFlow, un système de signalisation pensé pour aider les cyclistes à anticiper les feux tricolores. Déployé sur une vingtaine de rues équipées de feux modernes, il affiche en temps réel la couleur de leur prochain feu en maintenant une vitesse de 20 km/h.

Berlin va accueillir dès septembre un projet pilote très prometteur sur le papier. VeloFlow, un système déjà testé à Münster, repose sur un panneau installé environ 200 mètres avant certains feux tricolores. Son rôle : indiquer aux cyclistes, en temps réel, s’ils atteindront la prochaine intersection au vert ou au rouge en maintenant une vitesse constante de 20 km/h, nous apprend le site allemand rbb24.

Une vingtaine de systèmes

Les informations affichées proviennent de « boîtiers numériques » intégrés aux feux, capables de lire et de transmettre l’état de la signalisation. L’autorité routière explique que cette solution doit permettre aux cyclistes d’ajuster leur allure suffisamment en amont pour éviter les freinages et redémarrages inutiles, tout en réduisant les excès de vitesse spontanés.

Pour ce projet pilote, une vingtaine d’écrans vont être installés. Dix d’entre eux seront placés sur l’Invalidenstraße, neuf répartis entre la Stargarder Straße, la Schönhauser Allee et la Prenzlauer Allee, et deux sur la Handjerystraße et la Prinzregentenstraße. Deux autres seront implantés sur la Langenscheidtstraße et la Kreuzbergstraße.

Ces artères ont été retenues selon un critère technique précis : elles sont déjà équipées de feux de circulation modernes, seuls capables d’accueillir VeloFlow. Ces feux intègrent des « unités routières » qui enregistrent numériquement les données nécessaires au fonctionnement du système.

Vers un déploiement national ?

Le coût d’un écran VeloFlow avoisine 3 000 euros, hors alimentation électrique, numérisation des feux et frais de planification. Le ministère fédéral des Transports prend en charge 85 % de ces dépenses. Si la phase de test berlinoise confirme des gains en sécurité, fluidité et confort pour les cyclistes, le dispositif pourrait être déployé à plus grande échelle.

Ce projet pilote pourrait être extrêmement intéressant à tester en France, tout particulièrement dans les grandes villes cyclables comme Paris, Lyon ou encore Strasbourg. Un système comme VeloFlow peut en effet améliorer la fluidité des trajets.

Plus de prévisibilité

En donnant aux cyclistes une indication claire et en amont sur l’état des feux, il limite les arrêts brutaux et les relances fréquentes, qui sont souvent sources de perte de temps et de fatigue. La circulation y gagne aussi en prévisibilité, ce qui réduit les risques de comportements imprévus au milieu du trafic mixte.

Enfin, en évitant les pointes de vitesse inutiles pour absolument avoir un feu vert, le dispositif pourrait nous pousser à adopter un pédalage plus constant et potentiellement plus sûr dans des environnements urbains denses.