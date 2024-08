Pourquoi les Citroën ë-C3 électriques à 54 euros par mois pourraient ne pas voir le jour

Citroën a du mal à finaliser le développement de sa ë-C3 électrique. Une situation qui pourrait devenir très embêtante pour les bénéficiaires du leasing social, qui abaissait les mensualités de cette voiture électrique à 54 euros par mois.

Citroën ë-C3 // Source : Citroën

Qu’une voiture connaisse des retards de développement, c’est une chose assez courante, surtout avec l’électrification et la place de plus en plus capitale des logiciels dans les derniers modèles. Pour Citroën en revanche, la situation pourrait devenir bien plus compliquée à gérer sur son ë-C3 électrique.

En effet, la petite Citroën électrique était éligible au leasing social lancé par le gouvernement en janvier 2024. De quoi en profiter dès 54 euros par mois… mais uniquement si les voitures étaient livrées avant fin septembre. Une situation qui se complique après l’annonce de ses retards de développement. Développons.

Une situation périlleuse

Les règles du gouvernement concernant le leasing social sont claires : les voitures électriques qui en ont bénéficié doivent obligatoirement être livrées avant le 30 septembre 2024.

Lors des essais de cette ë-C3 en mai dernier, Citroën avouait des soucis de développement sur la partie software (les voitures de tests étaient d’ailleurs loin d’être terminées sur le sujet), mais affirmait que les clients qui avaient opté pour le leasing social, rendant la C3 électrique disponible pour 54 euros par mois, auraient bel et bien leur voiture en temps et en heure.

Citroën ë-C3 // Source : Citroën

Cependant, l’annonce des problèmes de finalisation du logiciel pose évidemment des questions sur la véracité de ces propos. Le site internet de la marque indique une disponibilité à partir d’octobre 2024, ce qui n’est pas pour nous rassurer.

Une situation qui pourrait s’avérer très problématique pour ces clients, puisque l’état pourrait se désister de l’opération et faire grimper les mensualités aux 99 euros par mois « normaux » – une somme quasiment doublée, donc. Nous avons contacté l’équipe de relations presse de Citroën, sans réponse de leur part.

Quelle suite possible ?

Nous ne pouvons donc que tirer des hypothèses sur la manière dont Citroën compte gérer la situation. La première, c’est que les C3 électriques ayant bénéficié du leasing social soient effectivement livrées en temps et en heure (les versions éligibles étant dépourvues d’écran central, cela pourrait faciliter la tâche).

Citroën ë-C3 // Source : Citroën

La deuxième, c’est qu’elles soient livrées sans être totalement finalisées – ce qui arrive assez fréquemment dans le domaine des voitures électriques, comme on a pu le voir avec la Volkswagen ID.3 ou le Volvo EX30. La troisième, c’est une demande à l’État français de faire une dérogation.

Bref, une situation possiblement embêtante pour Citroën. On sait que Renault peine également à finaliser sa très attendue R5 électrique, mais la marque française n’a pas ce couteau législatif sous la gorge.