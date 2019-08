Si vous voulez utiliser NordVPN pour naviguer en ligne, regardez bien que vous êtes sur nordvpn.com et pas sur une adresse frauduleuse. Des hackeurs ont usurpé le site pour diffuser un cheval de Troie bancaire.

Il faut toujours vérifier l’adresse des sites que l’on visite, y compris quand on se rend sur un VPN. D’après la firme de cybersécurité Doctor Web, des pirates ont créé des répliques frauduleuses de la page de NordVPN, un des principaux services d’anonymisation en ligne, dans le but de propager un virus bancaire.

Les attaquants n’en sont pas à leur coup d’essai pour propager Win32.Bolik.2, le cheval de Troie en question. Leur tactique précédente était de pirater des sites légitimes pour y insérer des liens de téléchargement frauduleux, comme celui du logiciel d’édition multimédia VSDC, attaqué en avril 2019 et aujourd’hui sain et sauf. Mais pour des raisons de simplicité, les hackeurs auraient opté pour la solution moins coûteuse de créer leur propre copie d’un site légitime (nordvpn.com), en l’occurence avec la fausse adresse nord-vpn[.]club.

The hacker behind Bolik banker worm is back. This time the malware is distributed via fake sites pretending to be NordVPN, Invoicesoftware360 and Clipoffice.

Arcticle: https://t.co/1ZJK5BdV4F

IOCs: https://t.co/Q9b9ECrZxu

— Ivan Korolev (@fe7ch) August 19, 2019