Pour être sûr de bien m'organiser et de recevoir chacun de mes colis à chaque livraison, j'ai utilisé Parcels, une application qui permet de regrouper tous mes numéros de suivi de colis et leur statut.

Cette semaine, j’ai reçu mon nouveau PC. C’est une grande première pour moi. Après des années passées à utiliser un PC portable, j’ai enfin monté ma config en passant par un site bien connu. Néanmoins, un problème auquel je ne m’attendais pas était le nombre de colis qui me serait envoyé. Entre les différents périphériques, la tour montée et les accessoires achetés sur un site différent, ce sont sept envois différents qui m’ont été faits.

Le souci, c’est que chacun de ces colis m’a été envoyé par un service de livraison différent. Chronopost d’un côté, Amazon Logistics de l’autre. Plutôt que de garder en permanence sept onglets ouverts en même temps — rafraichis toutes les cinq minutes comme il se doit — j’ai utilisé une application de suivi de colis pour bien m’organiser.

Ce type d’application, il en existe de nombreuses sur le Google Play Store. Dans mon cas, j’ai privilégié Parcels, pour le nombre de services de livraison qui étaient compatibles. L’interface est des plus épurées, puisqu’on retrouve une esthétique conforme au Material Design de Google. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton + en bas à droite de l’écran pour ajouter un numéro de suivi de colis. Automatiquement, Parcels va alors comprendre quel est le service en question. Vous pouvez alors donner un titre pour savoir de quel colis il s’agit.

Parcels - Suivi Colis Amazon, Joom, Mondial Relay Télécharger gratuitement Parcels est une application de suivi de colis. Elle vous permet de rentrer vos différents numéros de suivi -- quel que soit votre service de... 3 raisons de télécharger cette application Compatible avec de nombreux services de livraison

Pratique pour suivre tous vos colis d'un coup d'oeil

Possibilité de trier les colis selon leur statut

Les paramètres de l’application sont assez basiques, puisqu’elle vous permet de régler l’ordre d’affichage, par exemple pour que les colis avec la dernière mise à jour (reçu en centre de livraison, prêt à expédier, etc.) remontent en haut, ou pour afficher l’étiquette du transporteur à chaque statut.

Il est également possible, avec la version premium disponible à 3,79 euros par an ou 0,79 euro par mois, de recevoir une notification push à chaque changement de statut pour l’un des colis enregistrés. Dans mon cas, pas besoin, puisque j’avais de toute façon déjà prévu d’actualiser frénétiquement la page. J’ai bien pu m’organiser pour être là à chacune des livraisons, j’ai bien reçu mon nouvel ordinateur et autant vous dire que je continuerai à utiliser Parcels pour organiser mes courses de Noël.