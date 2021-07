Huawei MatePad Pro : une tablette premium sous la barre des 400 euros

Huawei propose une alternative tout aussi haut de gamme que L'iPad Pro ou la Galaxy Tab S7 de Samsung, mais à un prix bien plus abordable. La preuve, le MatePad Pro passe aujourd'hui de 549,99 à seulement 399,99 euros à la Fnac.

De plus en plus puissantes et de plus en plus sophistiquées, les tablettes peuvent désormais remplacer un ordinateur portable. C’est le cas de la MatePad Pro de Huawei dont le positionnement haut de gamme ne l’empêche pas d’être proposé à un prix particulièrement attractif. À l’occasion des soldes d’été, la tablette est proposée à un meilleur rapport qualité-prix à la Fnac.

La Huawei MatePad Pro offre

Un écran IPS LCD Full HD+ de 10,6 pouces

La puissance du Kirin 990 avec 6 Go de RAM

Une autonomie généreuse

Au lieu de 549,99 euros, la tablette Huawei MatePad Pro 10,8 pouces (128 Go) est aujourd’hui affiché en promotion à 399,99 euros à la Fnac.

Des airs d’iPad Pro

Avec son MatePad Pro, Huawei monte en gamme et souhaite rivaliser l’iPad Pro et la Samsung Galaxy Tab S7, qui règnent sur le secteur des tablettes haut de gamme. Elle bénéficie de belles spécificités techniques pour un tarif qui reste accessible, par rapport à la concurrence. Pour sa gamme Pro, Huawei offre un look borderless avec une bulle intégrée dans l’écran afin de loger la caméra selfie. Un design moderne, avec de belles finitions avec sa coque en alliage de magnésium, qui respire la solidité et l’élégance.

Malgré l’absence de l’OLED, la tablette propose une dalle IPS LCD bien maîtrisée avec une définition maximale de 2 500 x 1 600 pixels – un vrai plaisir pour les yeux. Avec son écran FullView de 10,8 pouces aux bordures fines, vous pourrez profiter d’une surface d’affichage plus grande pour une expérience encore plus immersive et riche. Avec son poids léger de 492 grammes et son épaisseur de 7,6 mm la tablette est facile à transporter et vous accompagne partout lors de vos déplacements. Sachez que cette tablette est dépourvue des services de Google mais le constructeur propose App Gallery avec un accès à plus de 400 000 applications.

Un SoC qui a du répondant

Pour fonctionner efficacement, la tablette est animée par la puce Kirin 990 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est pas la plus puissante, mais répondra à tous les usages que ce soit pour binge watcher vos séries préférées, faire tourner des applications, et même des jeux 3D sans ralentissement. La tablette tourne sous Android et utilise l’interface EMUI10. Quant à sa capacité, elle est de 128 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 512 Go.

Une tablette endurante

Pour finir, côté autonomie, la firme chinoise propose une grosse batterie de 7 250 mAh jusqu’à 12 heures d’autonomie. Une longévité qui fait plaisir, et permet de faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. Là où la tablette MatePad Pro va se distinguer c’est par la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 40 W – via USB-C – et la charge sans fil. Avec la recharge inversée, la version Pro pourra même recharger vos appareils compatibles Qi, comme votre smartphone ou votre montre connectée par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la MatePad Pro.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei MatePad Pro.

