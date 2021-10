MatePad Pro : l’iPad Pro façon Huawei est encore moins cher qu’un iPad classique

Sortie en 2020, la tablette haut de gamme de Huawei a toujours des arguments à faire valoir, surtout pour son prix qui est très attractif. D'autant plus qu'en ce moment, elle est en promotion et passe à 379,99 euros au lieu de 549,99 euros à son lancement.

La Huawei MatePad Pro (version 2020) a beau avoir été remplacée par la version 2021, elle reste très recommandable avec son design soigné inspiré de la tablette d’Apple, ses bonnes performances et sa bonne autonomie, le tout à un prix très attractif. D’ailleurs, la tablette de Huawei est aujourd’hui encore plus abordable grâce à cette réduction de 31 % sur le prix d’origine.

Les points forts de la MatePad Pro

Un écran IPS LCD Full HD+ de 10,6 pouces

La puissance du Kirin 990 avec 6 Go de RAM

Une autonomie généreuse

Son prix très avantageux par rapport à la concurrence

À son lancement, la tablette Huawei MatePad Pro valait 549,99 euros, mais actuellement cette tablette haut de gamme est en promotion et passe à seulement 379,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit 170 euros d’économie sur la facture.

Retrouvez le MatePad Pro à 379,99 € sur Rue du Commerce

Un design soigné quasi premium

Avec son MatePad Pro, Huawei monte en gamme et souhaite rivaliser avec Apple et Samsung qui s’imposent fortement sur le secteur des tablettes haut de gamme. Elle bénéficie de belles spécificités techniques pour un tarif qui reste accessible, par rapport à la concurrence. Pour sa gamme Pro, Huawei offre un look borderless avec une bulle intégrée dans l’écran afin de loger la caméra selfie. Un look dans l’air du temps, avec de belles finitions avec sa coque en alliage de magnésium, qui respire la solidité et l’élégance.

La version Pro de 2020 propose une dalle IPS LCD bien maîtrisée, qui nous fait oublier l’absence de l’OLED, avec une définition maximale de 2 500 x 1 600 pixels – un vrai plaisir pour les yeux. Grâce à son écran FullView de 10,8 pouces, la tablette propose des bordures fines afin de profiter d’une surface d’affichage plus grande et avoir une expérience encore plus immersive et riche. Puis, la tablette de Huawei a l’avantage d’être légère et peu épaisse pour vous accompagner partout lors de vos déplacements. Sachez que cette tablette est dépourvue des services de Google mais le constructeur propose App Gallery avec un accès à plus de 400 000 applications.

Des performances aux rendez-vous

Ce que Huawei tient à prouver surtout avec cette gamme pro, c’est qu’il n’y a pas besoin de débourser un SMIC pour obtenir une tablette performante. Le constructeur chinois le prouve, en proposant la puce Kirin 990 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Certes, cette configuration n’est pas la plus puissante, mais répondra à tous les usages que ce soit pour binge watcher vos séries préférées, faire tourner des applications, et même des jeux 3D sans ralentissement. Et depuis le mois de juin 2021, la tablette profite du nouvel OS de Huawei : Harmony OS. Elle promet d’offrir une meilleure expérience utilisateur et une meilleure productivité. De plus, la tablette tourne sous Android et utilise l’interface EMUI11. Quant à sa capacité, elle est de 128 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 512 Go.

Enfin, concernant l’autonomie, la firme chinoise propose une grosse batterie de 7 250 mAh jusqu’à 10 heures d’autonomie. Une longévité qui fait plaisir, et permet de faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. Là où la tablette MatePad Pro va se démarquer, c’est par la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 40 W – via USB-C. Comptez environ 1 heure et 40 minutes pour la recharger complètement. Elle propose également la charge sans fil jusqu’à 15 W ainsi qu’une charge sans fil inversé de 7,5 W pour recharger vos appareils compatibles Qi, comme votre smartphone ou votre montre connectée par exemple.

