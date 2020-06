Avec la Huawei MatePad Pro, Huawei prouve qu’une tablette premium peut aussi être accessible

Sommaire Design Performances Autonomie Logiciel Accessoires Prix

Peut-on encore proposer une tablette haut de gamme à un prix attractif en 2020 ? Oui et c’est ce que cherche à prouver Huawei avec sa Huawei MatePad Pro, une tablette qui mise aussi bien sur des performances de haute volée qu’un rapport qualité-prix maîtrisé de bout en bout.

Dans bien des cas, opter pour une tablette tactile orientée vers la productivité revient à faire un trou conséquent dans ses économies, tant les prix ont la fâcheuse tendance à flirter avec les mille euros. Contrairement aux principaux acteurs du marché, Huawei montre qu’il est possible de proposer une tablette haut de gamme à un prix attractif. Arrive donc la Huawei MatePad Pro, proposée ici à 549 euros. Et elle ne sacrifie pas la puissance pour ce tarif.

Une tablette légère au design soignée

Que ce soit sur ses smartphones ou ses ordinateurs portables, Huawei a toujours prêté une grande attention au design de ses produits. Et les tablettes tactiles n’échappent évidemment pas à la règle, la Huawei MatePad Pro en tête. Celle-ci a ainsi été pensée pour offrir une grande mobilité. Fine (7,2 mm d’épaisseur), la Huawei MatePad Pro est particulièrement légère, avec un poids de 443 g. Vous n’aurez donc aucun mal à la glisser dans un sac et ainsi l’emmener partout avec vous sans vous épuiser, comme ça peut être le cas avec un ordinateur portable.

La marque au lotus a opté pour un design sobre aux finitions parfaites, avec une coque en aluminium et un dos recouvert de fibre de verre. Un choix judicieux qui permet d’en finir avec les traces de doigts omniprésentes sur ce genre de produits. En façade, on trouve un magnifique écran tactile Huawei FullView de 10,8 pouces, à la définition 2 560 x 1 600 pixels. Qui plus est, il propose l’un des meilleurs ratios écran-façade puisqu’il occupe 90 % de la surface. Une prouesse permise par ses discrètes bordures de 4,9 mm.

Si la Huawei MatePad Pro flatte la vue, elle dorlote également l’ouïe. En effet, le constructeur s’est retroussé les manches pour parfaire la dimension audio de sa tablette en incluant pas moins de quatre haut-parleurs Harman Kardon. Ces derniers délivrent un son stéréo clair et équilibré, qui s’adapte à l’orientation de la tablette. Que vous écoutiez votre musique en streaming, ou que vous regardiez un film, la Huawei MatePad Pro retranscrit l’ambiance sonore avec une grande fidélité.

Des performances haut de gamme

Côté performance, la Huawei MatePad Pro bénéficie des performances musclées des smartphones haut de gamme de Huawei. On retrouve ainsi au sein de cette tablette un processeur Kirin 990, soit le même que celui du Huawei P40 Pro. Cette puce gravée en 7 nm est accompagnée de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne. À ce jour, il s’agit de la tablette tactile la plus puissante conçue par Huawei.

Vous ne souffrirez donc d’aucun ralentissement lors de votre usage quotidien, ou pendant vos sessions de travail beaucoup plus gourmandes en matière de ressources. Une excellente fluidité est également assurée durant vos parties de jeux en 3D.

Une autonomie renforcée

Forte d’une batterie de 7 250 mAh, la Huawei MatePad Pro est capable d’endurer une journée complète d’utilisation intensive sans sourciller. Compatible avec la technologie Huawei SuperCharge de 40 W, il ne lui faut pas plus d’une heure pour récupérer 50 % de sa batterie. Il s’agit donc du compagnon de travail idéal lors des déplacements à courte et moyenne distance. D’autant que son endurance vous permet de faire l’impasse sur le chargeur pour la plupart de vos trajets.

Mais le véritable tour de force de Huawei est d’avoir fait de la Huawei MatePad Pro la première tablette compatible avec la recharge à induction de 15 W sur le marché. Mieux, elle embarque même la technologie de recharge inversée, vous permettant ainsi de recharger vos accessoires Huawei avec une puissance de 7,5 W.

Une tablette pro même dans sa dimension logicielle

La Huawei MatePad Pro n’est pas compatible avec les Google Mobile Services. En remplacement, la marque au lotus mise sur les Huawei Mobile Services (ou HMS), ses propres services mobiles. Il faudra donc passer par la boutique AppGallery, dont le catalogue d’applications ne cesse de croître, pour obtenir toutes les applis nécessaires telles que Coyote, Tik Tok ou même l’application Frandroid.

Tournant nativement sous EMUI 10, la Huawei MatePad Pro offre une interface claire, lisible et ergonomique qui se prête parfaitement au travail. Puisque l’on parle de productivité, la Huawei MatePad Pro a quelques atouts dans sa manche pour vous faciliter la vie. À commencer par la technologie Huawei Share qui vous permet de dupliquer l’écran de votre smartphone directement sur celui de la tablette en rien de temps grâce aux connectiques NFC et Bluetooth. Un moyen rapide et surtout simple à prendre en main pour transférer efficacement tous ses fichiers entre ses différents appareils.

De plus, la tablette intègre un mode PC, qui une fois activé, vous permet de transformer la Huawei MatePad Pro en ordinateur portable. Cela se traduit par l’apparition d’une barre de tâche à l’écran, ainsi qu’un menu regroupant toutes les applications. Pour ce qui est de la connectivité, la Huawei MatePad Pro est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5.

Une myriade d’accessoires pour les professionnels

Avec son stylet Huawei M-Pencil, la Huawei MatePad Pro a de quoi séduire les créatifs et autres professionnels de l’image. Ce stylet dispose de 4 096 niveaux de pression, pour une précision accrue lors du dessin. Étant relié par Bluetooth à la Huawei MatePad Pro, le Huawei M-Pencil se recharge lorsqu’il est en contact avec la tablette.

Mais ce stylet n’est pas le seul accessoire fourni avec la Huawei MatePad Pro à l’attention des professionnels : un clavier doublé d’une protection est également de la partie. Il permet de positionner la tablette comme un ordinateur portable sur une surface plane et offre un confort de frappe agréable. À l’instar du Huawei M-pencil, ce clavier est lié à la tablette par le Bluetooth et un système d’aimants, et tire son alimentation de cette dernière. Si jusqu’au 22 juin prochain, le Huawei M-Pencil et le clavier sont offerts pour tout achat d’une Huawei MatePad Pro, ils sont vendus séparément en temps normal. Ainsi, le Huawei M-Pencil est proposé au prix de 99 euros tandis que le clavier affiche un tarif de 129 euros.

Un rapport qualité-prix imbattable

Face à une telle fiche technique, on pourrait s’attendre à ce que le tarif de la Huawei MatePad Pro s’envole et avoisine, voire dépasse les mille euros comme la plupart des tablettes tactiles de cette gamme de prix. Et pourtant ce n’est pas le cas, puisque le constructeur chinois réussit à proposer l’une des tablettes les plus équilibrées du marché au prix du milieu de gamme.

Dans sa configuration 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, la Huawei MatePad Pro est vendue au prix de 549 euros sur la boutique officielle de Huawei. Qui plus est, dès aujourd’hui et jusqu’au 22 juin prochain, le Huawei M-Pencil et le clavier Bluetooth sont offerts lors de l’acquisition de cette tablette. On parle là d’accessoires vendus respectivement 99 et 129 euros.