Ce lundi, Huawei a dévoilé officiellement en Chine sa MatePad Pro. Comme prévu, cette nouvelle tablette est équipée de composants hauts de gamme et s’illustre par ses fines bordures et son écran percé.

La Huawei MatePad Pro a surgi il y a de ça plusieurs semaines à travers différents leaks. Il aura finalement fallu attendre ce lundi pour que le constructeur chinois l’officialise enfin.

Huawei a en effet présenté sa nouvelle tablette baptisée MatePad Pro. Celle-ci se veut équipée des derniers composants hauts de gamme du constructeur, à commencer par son SoC Kirin 990, le même qui équipe également les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. La Huawei MatePad Pro profite par ailleurs d’un grand écran LCD de 10,8 pouces affichant 2560 pixels par 1600 pour un ratio 16:10.

Cet écran s’illustre par ailleurs par ses bordures particulièrement fines, mesurées par Huawei à 4,9 mm. Voilà qui explique par ailleurs pourquoi le constructeur a intégré le capteur photo en façade directement dans l’écran avec un système de poinçon plutôt que dans les bordures.

Pour les appareils photo qui serviront également à la visioconférence, on a donc droit à un capteur de 8 mégapixels (f/2,0) en façade et à un double module au dos de 13 mégapixels (f/1,8), le second servant au mode portrait.

Outre le Kirin 990, la tablette est également dotée d’une batterie de 7250 mAh compatible avec la charge rapide 40W, de 6 ou 8 Go de RAM et de 128, 256 Go ou 512 Go de stockage extensible avec le format NM de Huawei. Elle est proposée en version Wi-Fi ou avec une compatibilité 4G en plus.

La tablette sera d’abord lancée en Chine à partir du 12 décembre. Elle y sera disponible à partir de 3299 yuans, soit 425 euros HT. Dotée d’Android, mais sans les services Google, on ignore encore si la Huawei MatePad Pro sera commercialisée en France.