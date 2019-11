Fin octobre, on découvrait les premières images d’une tablette Huawei avec un écran percé. Celle-ci, qui devrait finalement être baptisée MatePad Pro, se dévoile à nouveau dans une vidéo teaser mise en ligne par Huawei sur Weibo.

Huawei ne propose pas que des smartphones ou des montres connectées. Le constructeur chinois conçoit également plusieurs tablettes et la prochaine d’entre elles a de quoi taper dans l’oeil.

En effet, pour sa future tablette haut de gamme, la Huawei MatePad Pro, le constructeur chinois a choisi de reprendre un élément de design déjà utilisé sur certains de ses smartphones. Comme les Honor View 20, 20 et 20 Pro, et les Huawei Nova 4 et Nova 5T, la MatePad Pro devrait en effet bénéficier d’un écran percé en façade pour intégrer un capteur photo pour les selfies et les appels vidéo.

Si l’on avait déjà aperçu la tablette de Huawei fin octobre grâce au site 91Mobiles, c’est cette fois le constructeur qui en a partagé des images dans une vidéo mise en ligne sur le réseau social chinois Weibo.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

On peut y découvrir la tablette avec sa protection servant aussi de trépied, sa gestion du multitâche, son stylet, mais aussi la date de présentation officielle. Celle-ci aura lieu le 25 novembre, soit lundi prochain à Shanghai.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques de la tablette haut de gamme de Huawei. Néanmoins, on peut s’attendre à l’intégration du Kirin 990, la dernière puce premium de Huawei, qui équipe déjà les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. On sait également qu’elle sera équipée de deux appareils photo au dos.