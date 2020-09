Android 11 : Xiaomi, Oppo et Huawei cherchent des bêta-testeurs

Pour préparer leurs smartphones à recevoir Android 11, Xiaomi et Oppo ont commencé à recruter des bêta-testeurs. Huawei s'y est mis également, même si la situation du géant chinois vis-à-vis de Google est bien plus particulière.

La version stable d’Android 11 approche à grands pas. L’OS de Google en est actuellement à ses derniers ajustements en bêta et une piste laissait même entendre qu’il faudrait s’attendre à un début de déploiement pour le 8 septembre prochain. En attendant, les constructeurs se préparent donc à adopter la nouvelle version du système d’exploitation sur leurs smartphones. Dans cette optique, Xiaomi et Oppo ont commencé à recruter des bêta-testeurs.

La liste des smartphones recevant Android 11 chez Xiaomi

Xiaomi a ainsi publié un formulaire permettant à chacun de s’inscrire pour recevoir la « Mi Pilot MIUI Global Stable Beta ROM » basée sur Android 11 avec l’interface maison MIUI. Attention, pour être éligible, il faut posséder un des trois smartphones suivants :

Par ailleurs, le formulaire de Xiaomi demande plusieurs informations à l’utilisateur : adresse mail, Mi ID et numéro IMEI. Il vous faut également un compte Telegram et rejoindre le canal dédié.

Quatre smartphones concernés chez Oppo

Du côté de chez Oppo aussi, on s’active pour recruter des testeurs afin de préparer le déploiement d’Android 11 sur ses smartphones via l’interface ColorOS. La marque a notamment diffusé un message sur ses forums pour lancer un appel à candidatures. L’entreprise prévient cependant que cette initiative sera réservée à un nombre limité d’appareils et promet très rapidement davantage d’informations sur les régions concernées.

Voici les smartphones concernés :

Le cas de Huawei

Comme ses compatriotes Oppo et Xiaomi, Huawei lance aussi une campagne de recrutement pour tester la version Android 11 de son interface EMUI 10.1. On rappellera cependant que le géant chinois n’a plus le droit aux services et applications Google sur ses appareils. Cette mise à jour est donc basée sur la partie open source d’Android dans laquelle l’entreprise peut librement puiser.

Ladite mise à jour sera disponible sur les smartphones et tablettes ci-après :

Il ne reste plus qu’à attendre le lancement officiel d’Android 11 par Google pour en apprendre plus sur les nouveautés de l’OS.