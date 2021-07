Mi Box S : le prix du boîtier Android TV de Xiaomi est en baisse sur le site officiel

La Xiaomi Mi Box S est un boîtier Android TV abordable pour obtenir une expérience connectée sur téléviseur de votre choix (salon, chambre, etc.). C'est d'autant plus intéressant qu'elle bénéficie d'une belle réduction sur le site officiel de la marque en passant de 69,99 à 49,99 euros.

Malgré l’arrivée du Mi TV Stick l’année dernière, le boîtier Xiaomi Mi Box S reste un excellent allié pour transformer votre TV 4K ou votre moniteur PC en TV connectée à moindre coût. Ça tombe bien, puisqu’il est possible d’en obtenir depuis la boutique officielle du constructeur pour 20 euros de moins par rapport au prix habituel.

Le Mi Box S de Xiaomi, c’est quoi ?

Un boîtier compact et discret

Une expérience Android TV fluide

Une télécommande dédiée (avec bouton Netflix et Google Assistant)

Au lieu d’un prix de 69,99 euros, le boîtier Mi Box S est aujourd’hui affiché à 49,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Un boîtier discret et assez puissant pour lire des vidéos en 4K

Le boîtier Xiaomi Mi Box S est une évolution majeure dans la forme du constructeur chinois. Il s’agit d’un boîtier multimédia pensé pour être branché sur une TV afin d’obtenir une expérience de TV connectée complète. Visuellement, l’appareil est très discret et peu facilement se ranger dans un meuble ou même derrière une TV pour être parfaitement invisible. Le tout est livré avec une télécommande dédiée et parfaitement ergonomique.

Même si l’on n’est pas au niveau d’une Nvidia Shield du côté des performances, la Mi Box S est parfaitement capable de délivrer une expérience TV de qualité jusqu’en 4K. À l’intérieur, on retrouve une puce Amlogic S905X épaulée par 2 Go de mémoire vive. De quoi lire du contenu vidéo en 4K à 60 images par secondes sans soucis et même jouer à quelques jeux du Playstore.

Android TV au cœur de l’expérience

En intégrant un système d’exploitation entièrement basé sur Android TV, le Mi Box S assure une interface TV parfaitement calibrée et facile d’accès. On retrouve donc toutes les plateformes de vidéo en streaming compatibles comme Netflix, Prime Video, YouTube, etc. La télécommande possède même un bouton Netflix dédié pour lancer l’application directement au démarrage, mais de nombreuses autres applications sont disponibles sur le store et sont toutes compatibles avec l’appareil. Enfin, le boîtier est aussi compatible avec l’assistant vocal de Google et il est possible de piloter son contenu à la voix simplement via la pression correspondante sur la télécommande. La fonction Chromecast est également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Box S.

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Box S.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir des alternatives en fonction de votre budget, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2021.