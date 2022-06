La Xiaomi Mi Box S est de retour un prix avantageux grâce aux soldes d’été

Si vous n'avez pas de téléviseur connecté, investir dans une box sous Android TV peut vous sauver la vie. Ça tombe bien, la Xiaomi Mi Box S perd 20 euros durant les soldes d'été chez la Fnac et Darty.

Des box Android TV 4K à petit prix, il en existe beaucoup sur le marché, mais il faut reconnaître que la Xiaomi Mi Box S est parmi les premières sur le rapport qualité/prix. Durant les soldes d’été 2022, son prix passe sous la barre symbolique des 50 euros chez la Fnac.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Box S

Un très bon rapport qualité/prix

Android TV et toutes ses fonctionnalités pas cher

Un Chromecast intégré

Habituellement, cette box Android TV est vendue au prix de 69,99 euros. Mais est elle aujourd’hui vendue à 49,99 euros durant les soldes d’été chez la Fnac. Une belle offre également disponible sur le site de Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Box S. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un rapport qualité/prix imbattable, mais qui commence à dater un peu

Sortie en octobre 2018, la Xiaomi Mi Box S commence à dater légèrement, mais son prix pendant les soldes lui permet de garder son attractivité. Certes, on trouve Android 8.1 dessus, du Wi-Fi 5 et non 6 et du Bluetooth 4.2 seulement. Mais d’un autre côté, cette Mi Box S supporte de l’UHD/4K (3840 par 2160 pixels) à 60 images par seconde et est compatible HDR 10.

Sur la partie hardware, on trouve un SoC Amlogic S905L et un GPU Mali 450. Cette box TV possède 2 Go de RAM en DDR3 ainsi que 8 Go de mémoire interne. Côté connectiques, on a un port USB-A, un port HDMI 2.0a ainsi qu’une sortie audio SPDIF 3,5 mm. Bref, cette box Xiaomi a un format compact avec ses quelque 147 g et ses dimensions de 9,52 x 9,52 x 1,67 cm.

Toute l’expérience Android TV dans un petit boîtier

La Xiaomi Mi Box S embarque le système d’exploitation Android TV, ce qui permet de profiter des plates-formes de SVoD comme YouTube, Amazon Prime Video, OSC, etc. Sur la télécommande, on trouve même un bouton dédié pour lancer Netflix. On peut aussi regarder les chaînes de télévision classiques via les applications france.tv, Molotov TV ou encore myCANAL.

En plus de ça, Android TV permet d’accéder à Google Assistant. De quoi faire des recherches à la voix, mais aussi contrôler ses objets connectés via l’application Google Home. On a également droit à la technologie Google Cast, qui possède les mêmes fonctions que le fameux Google Chromecast. Cela permet de transmettre du contenu depuis son smartphone ou sa tablette sur son téléviseur via la box.

Attention cependant, cette box TV est loin d’être assez puissante pour jouer à des jeux vidéo, notamment ceux en 3D qui sont plus gourmands. Pour faire de la lecture de contenus vidéo toutefois, c’est une très bonne solution encore aujourd’hui.

Pour en savoir plus, lisez notre test complet de la Xiaomi Mi Box S.

