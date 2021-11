Xiaomi commence déjà son Black Friday : voici les 5 offres à ne pas manquer

Le Black Friday n'a officiellement lieu que dans une semaine, mais Xiaomi a déjà dégainé toutes ses offres du Black Friday. Pour l'occasion, de nombreux produits sont à prix cassé, dont les smartphones et les objets connectés les plus populaires de la marque.

Cette année, Xiaomi a décidé de ne pas faire comme tout le monde et de démarrer son Black Friday le 18 novembre. Une aubaine pour les fans de la marque, qui peuvent déjà profiter d’importantes remises sur les produits les plus populaires de l’entreprise chinoise. Une large sélection de produits est à prix doux sur le site officiel de Xiaomi ainsi que sur d’autres sites de e-commerce. Pour vous épargner du temps, nous vous avons sélectionné les offres les plus intéressantes. Elles concernent aussi bien les smartphones que les accessoires connectés.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 299 euros

Dans la myriade de smartphones Xiaomi de la série 11, le 11 Lite 5G NE est une des options au bon rapport qualité-prix. Ici, la firme chinoise n’a pas manqué de peaufiner le design de son appareil. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est un téléphone élégant, et qui ne pèse pas lourd sur la balance avec ses 158 grammes. Un poids plume avec toutefois un grand écran OLED de 6,55 pouces qui peut afficher jusqu’à 90 images par seconde. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE profite également d’une très bonne puce de milieu de gamme : le Snapdragon 778G. En plus d’une compatibilité 5G, il offre de très bonnes performances. La navigation entre les applications et les jeux mobiles s’effectuent de manière totalement fluide.

Lancé à 370 euros, le prix du Xiaomi 11 Lite 5G chute à 299 euros le temps du Black Friday. Soit presque 70 euros de réduction quelques mois après sa sortie seulement.

Le Redmi Note 10S à 199,90 euros

Le Redmi Note 10S fait partie des téléphones à moins de 200 euros que l’on recommande sans réserve. Pour son prix, il offre une très grande polyvalence difficile à mettre en défaut. L’écran AMOLED de 6,43 pouces est agréable à utiliser, et les performances offertes par le MediaTek Helio G95 sont remarquables. D’autant qu’il est peu énergivore, et permet au Redmi Note 10S de profiter d’une autonomie de champion. Côté photo, on apprécie le mode 64 mégapixels qui donne aux clichés un haut niveau de détails.

Le Redmi Note 10S tombe au prix de 199,90 euros seulement sur le site de Xiaomi. Un petit prix pour l’un des meilleurs téléphones entrée/milieu de gamme de l’année.

Le POCO X3 Pro 128 Go à 179,90 euros

La division POCO de Xiaomi existe depuis 2018 en France, et elle s’est vite placée comme la gamme proposant des smartphones puissants à petit prix. C’est le cas du POCO X3 Pro, sorti en avril dernier. Il embarque en effet le processeur Snapdragon 860, une puce haut de gamme accessible qui permet de faire tourner le jeu Fortnite en qualité élevée. Une prouesse pour ce prix. Et pour profiter au mieux de vos jeux favoris, le POCO X3 Pro embarque également un grand écran LCD de 6,67 pouces à 120 Hz, pour une expérience parfaitement fluide. Le tout est alimenté par une grande batterie de 5160 mAh qui peut encaisser une grosse journée d’utilisation.

Le POCO X3 Pro profitait déjà d’un très bon rapport qualité-prix lors de sa sortie. En promotion au prix de 179,90 euros pour le Black Friday, il est le smartphone le plus puissant que l’on puisse trouver à ce prix.

Le Redmi Smart Band Pro à 39,90 euros

La gamme Redmi de Xiaomi se développe, et pas seulement avec des smartphones. Tout récemment, c’est un bracelet connecté qui a renforcé les rangs : le Redmi Smart Band Pro. Il a la particularité de proposer un grand écran AMOLED de 1,47 pouce. Tout en longueur, il permet d’afficher bon nombre d’informations. Le Redmi Smart Band Pro est aussi un très bon appareil de santé connecté. Il est capable de récolter les informations de 110 modes d’entraînement grâce à une panoplie de capteurs. Ces derniers peuvent mesurer le taux d’oxygénation du sang, la qualité du sommeil ou encore le rythme cardiaque.

Le Redmi Smart Band Pro est tout juste lancé en France, et il profite déjà de 20 % de remise chez Amazon. Son prix descend à 39,90 euros pour le Black Friday de Xiaomi.

Les Redmi Buds 3 Pro à 59,99 euros

Redmi, c’est aussi des écouteurs sans fil. Les derniers en date sont les Redmi Buds 3 Pro, qui ont la particularité d’être proposés à prix mini. Ce qui ne les empêche pas d’afficher un joli design, aussi bien au niveau des écouteurs que du boîtier. Ce dernier est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil, une particularité rare à ce prix. Les écouteurs profitent d’ailleurs d’une belle endurance, puisqu’ils peuvent fonctionner 6 heures durant sans la réduction de bruit active. Le boîtier permet lui de recharger environ 3 fois les écouteurs.

Déjà lancés à un petit prix de 69,99 euros, les Redmi Buds 3 Pro (coloris gris) profitent d’une belle remise pour le Black Friday. Ils tombent à 59,99 euros chez Amazon grâce à une remise immédiate de 10 euros.