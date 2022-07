Xiaomi Mi Box S : ce boîtier populaire sous Android TV est en promotion

La Xiaomi Mi Box S n'est pas aussi performante qu'une Nvidia Shield TV, mais elle propose tout de même une expérience Android TV agréable et fluide pour un prix défiant toute concurrence. Surtout qu'aujourd'hui, son prix passe de 69,99 euros à seulement 49 euros chez Cdiscount.

Les raisons qui poussent à opter pour un boîtier multimédia sont nombreuses. Peut-être que votre téléviseur n’est tout simplement pas connecté, que l’interface de base de votre Smart TV n’est pas à votre goût, ou de même pour le décodeur TV de votre opérateur. Quoi qu’il en soit, on a trouvé le bon plan qu’il vous faut pour pallier à ce problème avec la Xiaomi Mi Box S. Cette dernière propose le célèbre OS de Google, aka Android TV, et, de plus, elle est actuellement en promotion.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Box S

Un boîtier compact et discret, avec télécommande

Compatible 4K jusqu’à 60 images par seconde

L’expérience utilisateur fluide avec Android TV

Au lieu de 69,99 euros sur le site officiel de la marque, la Xiaomi Mi Box S est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49 euros sur le site de Cdiscount.

La meilleure interface pour votre téléviseur

La Xiaomi Mi Box S est un boîtier multimédia très complet pour le prix auquel elle est proposée aujourd’hui. Son plus gros atout, c’est aucun doute l’intégration de la meilleure interface pour un téléviseur, à savoir Android TV. En effet, l’OS de la firme de Mountain View est le plus épuré et le plus facile à prendre en main, avec de nombreuses fonctionnalités bien connues, comme le Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone, tablette ou navigateur Chrome, ou encore Google Assistant, accessible directement via un bouton dédié sur la télécommande.

Il n’y pas évidemment pas que ça. Vous aurez aussi accès au Play Store pour télécharger toutes les applications de streaming que vous voulez, en passant par Netflix, Disney+, Prime Vidéo, MyCanal, Molotov ou encore ADN. Il y a même quelques jeux qui tournent assez bien sur la box de Xiaomi, pour certains jouable directement via une manette à brancher sur le port USB du boîtier.

Moins puissante qu’une Nvidia Shield TV

La Nvidia Shield TV est très puissante grâce à sa puce Tegra X1, mais elle est aussi vendue 3 à 4 fois plus cher. Avec la Mi Box S, vous aurez tout de même droit à de bonnes performances avec une puce Amlogic S905X qui comprend un processeur ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz et une puce graphique Mali 450 à 750 MHz, le tout épaulé par 2 Go de mémoire vive. Si elle peut faire tourner quelques jeux 3D du Play Store, cette configuration apporte surtout une compatibilité avec de nombreux formats vidéo, dont la 4K à 60 images par seconde.

En ce qui concerne le design, elle celui de son prédécesseur, toujours dans les tons noirs, mais force est de constater que de petits changements mineurs sont présents, comme le logo du constructeur qui vient dorénavant se placer pile au milieu. Autre fait notable : elle est légèrement plus épaisse, en raison d’une fiche technique revue à la hausse.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Mi Box S.

Quelle box TV choisir ?

Pour comparer avec la solution de Xiaomi avec la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2022.

