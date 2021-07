La nouvelle tablette familiale de Samsung est 20 € moins chère sur Amazon

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite vient remplacer la A 8. Il s'agit toujours d'une petite tablette familiale, mais quelques nouveautés viennent améliorer la formule. On la trouve déjà en promotion sur Amazon, à 159 euros au lieu de 179 euros.

Comme pour ses smartphones, Samsung est un constructeur qui propose aussi des tablettes adaptées à tous les budgets. Sa Galaxy Tab A7 Lite fraichement commercialisée au début du mois de juillet est une solution entrée de gamme qui se destine à un usage purement familial. Et pourtant déjà abordable de base, elle coûte actuellement 20 euros de moins.

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite, c’est quoi ?

Une petite tablette avec un écran de 8,7 pouces

Une expérience simple et ludique avec l’interface One UI

Des performances accrues par rapport à l’ancienne génération

Au lieu de 179 euros, la Samsung Galaxy Tab A7 Lite (3+32 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 159 euros sur Amazon, soit une réduction de plus de 10 % seulement quelques jours après son lancement.

Un écran plus grand, mais une tablette toujours aussi compacte

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite reprend le flambeau laissé par la A 8. Le concept est le même qu’avant, c’est-à-dire apporter sur le marché une petite tablette facile à manier (surtout pour les enfants) et à transporter (pour les parents). L’écran s’est toutefois étiré de 8 jusqu’à 8,7 pouces sur ce nouveau modèle de 2021 et propose même une meilleure définition qu’auparavant : 1 340 x 800 pixels contre 1 280 x 800 pixels, le tout sans encombrement supplémentaire.

La tablette dispose d’une capacité de stockage de 32 Go pour stocker tous les applications et fichiers que vous souhaitez. Et si vous avez besoin de plus, il y a un port microSD pour étendre la mémoire jusqu’à 1 To maximum.

De meilleures performances que l’ancien modèle

Avec un Snapdragon 439 de Qualcomm, l’ancienne Samsung Galaxy Tab A 8 était un peu limitée en termes de performances et pouvait éprouver quelques ralentissements dans l’interface. La A7 Lite promet donc de faire un peu mieux avec son Helio P22T de MediaTek, même s’il faut se rendre à l’évidence que vous ne pourrez pas faire tourner des jeux 3D dessus. En revanche, cette configuration suffira amplement pour naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux ou encore chromecaster un film ou l’épisode d’une série sur le téléviseur. L’autonomie devrait quant à elle être équivalente à l’ancienne, puisque la nouvelle tablette de Samsung intègre la même batterie de 5 100 mAh. Comptez 2 à 3 jours d’utilisation.

Une tablette pour toute la famille

L’avantage de cette tablette, c’est surtout son expérience utilisateur ludique et facile d’accès grâce à l’interface coréenne nommée One UI. Vous pourrez même configurer un contrôle parental facilement, étape par étape. Si les parents l’utiliseront plus pour voir un film ou suivre une recette de cuisine, les enfants y trouveront également leur compte avec tout un tas d’applications éducatives qui ne requièrent pas beaucoup de ressources pour fonctionner.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir la solution qui correspond réellement à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2021.