Cette tablette familiale de chez Samsung n’est soldée qu’à seulement 144 €

Si vous êtes à la recherche d'une tablette tactile accessible, la Galaxy Tab A7 Lite de Samsung se négocie à un très bon prix. Elle offre une expérience agréable sous OneUI et délivre une bonne qualité de fabrication. Grâce à un code promo, aujourd'hui, elle tombe à 144 euros contre 179 euros de base.

La Galaxy Tab A7 Lite est une tablette entrée de gamme de chez Samsung. Ce modèle s’adresse aux petits budgets, sans pour autant mettre de côté la qualité. Même si ce n’est pas la plus puissante de la marque, elle convient à une grande majorité d’utilisateurs et son rapport qualité-prix devient encore plus intéressant grâce à cette réduction de 35 euros sur son prix.

Quels sont les atouts de la Galaxy A7 Lite ?

Un format compact pratique

L’expérience utilisateur fluide de One UI sur tablette

Une autonomie correcte

Lancée à 179 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite s’affiche à un prix plus doux sur le site Rakuten via le vendeur Boulanger : 149 euros. Il est possible de l’avoir encore moins cher en utilisant le code RAKUTEN5 pour l’avoir à seulement 144 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Tab A7 Lite au meilleur prix ?

Une tablette qui tient en main

La gamme A chez Samsung fait généralement quelques concessions en termes de puissance, mais arrive à proposer un produit soigné qui suffit à répondre aux besoins du quotidien. Dans le catalogue de tablette Samsung, on retrouve la Galaxy Tab A7 Lite qui se trouve être très simple à manier et à transporter. Si la A7 Lite agrandit son écran face à son prédécesseur (elle passe de 8 à 8,7 pouces), elle propose une bonne définition 1 340 x 800 pixels contre 1 280 x 800 pixels auparavant. De plus, la A7 Lite aborde des bords plus fins pour favoriser au mieux l’immersion lors de visionnage de contenu vidéo.

Pour fonctionner efficacement, la Galaxy Tab A7 Lite s’appuie sur la puce Helio P22T de MediaTek. Sachez tout de suite que vos enfants seront peut-être déçus, cette configuration ne permettra pas de jouer à des jeux 3D. Toutefois, elle suffira amplement pour naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux ou encore caster un film ou une série sur le téléviseur. L’autonomie quant à elle suffisante pour tenir une journée, voire deux avec sa batterie de 5 100 mAh.

Pensée pour un usage familiale

Lorsqu’on allume la tablette, on reconnaît bien évidemment l’interface One UI de Samsung qui est fluide, intuitive et s’adapte correctement au format. Vous retrouverez différentes applications préinstallées pour configurer l’appareil pour plusieurs utilisateurs, comme la présence d’un contrôle parental pour les enfants, par exemple.

Que ce soit les parents ou les enfants, chacun y trouvera son compte : pour suivre une recette de cuisine ou un film, ou bien pour les enfants, un tas d’applications éducatives qui ne requièrent pas beaucoup de ressources pour fonctionner. Et avec 32 Go de stockage extensible avec une carte microSD pouvant aller jusqu’à 1 To, vous pourrez installer de nombreuses applications.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !