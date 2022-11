Une tablette Samsung à moins de 130 € ? C’est possible grâce cette vente flash

Cdiscount anticipe le Black Friday, et lance une vente flash sur certains produits Samsung. On retrouve la Galaxy Tab A7 Lite, une tablette peu coûteuse qui se destine un usage familial. Et aujourd’hui, elle tombe à 129 euros contre 179 euros habituellement.

Avec sa gamme A, la marque Samsung tente de séduire les petits budgets, que ce soit côté smartphones ou tablettes. La Galaxy Tab A7 Lite par exemple est une tablette entrée de gamme, et vient offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi pour un prix contenu. Aujourd’hui elle devient plus abordable encore, grâce à cette remise immédiate de 50 euros.

La Galaxy Tab A7 Lite propose …

Un format compact avec une diagonale de 8,7 pouces

Une expérience fluide au quotidien grâce à OneUI

Une autonomie solide

Au lieu de 179 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite est aujourd’hui en promotion à 129 euros seulement sur le site Cdiscount.

Une jolie tablette pour son prix

La Galaxy Tab A7 Lite est une référence de Samsung sortie en 2021. Elle reste toutefois intéressante, si vous êtes à la recherche d’une simple tablette pour consulter du contenu. Elle est d’ailleurs manipulable d’une seule main, grâce à ses petites dimensions et son écran de seulement 8,7 pouces. Cette tablette est donc parfaite pour être amenée dans les transports, par exemple.

Sa dalle affiche une définition 1 340 x 800 pixels contre 1 280 x 800 pixels sur le modèle qui lui précède. De plus, la A7 Lite aborde des bords plus fins, pour offrir un meilleur confort visuel lors de visionnage de contenu vidéo. S’ajoute à cela l’interface One UI de Samsung, qui assure une bonne expérience utilisateur.

Qui va à l’essentiel

Pensée pour un usage familial, chacun y trouvera son compte. Que ce soit pour suivre une recette de cuisine ou un film pour les parents, ou bien pour les enfants, un tas d’applications éducatives qui ne requièrent pas beaucoup de ressources pour fonctionner. D’ailleurs la tablette Samsung s’appuie sur un processeur Helio P22T de MediaTek.

Sachez toute de suite, vos enfants seront peut-être déçus, cette configuration ne permettra pas de jouer à des jeux 3D. Cependant elle suffira amplement pour naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux ou encore caster un film ou une série sur le téléviseur. L’autonomie quant à elle est assurée par une batterie de 5 100 mAh. De quoi l’utiliser une journée voire 2 selon votre utilisation.

À noter, ce modèle dispose de 32 Go de stockage interne et grâce à un lecteur de cartes microSD il est possible d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins.

