La version 256 Go du Xiaomi Poco X3 Pro est 50 € moins chère sur Amazon

Le Xiaomi Poco X3 Pro est un excellent smartphone pour son prix malgré ses quelques défauts, notamment en photo. Il bénéficie actuellement d'une jolie ristourne en passant de 299 euros à seulement 249 euros sur Amazon, ce qui améliore considérablement son rapport qualité-prix.

Xiaomi est en grande forme, au point d’être actuellement le numéro 1 mondial provisoire sur les smartphones, devant Samsung donc. Un peu normal me diriez-vous, car depuis le début de l’année, le constructeur chinois a multiplié les sorties de smartphones pour conserver sa ceinture de champion du meilleur rapport qualité-prix et le Poco X3 Pro en fait partie. Aujourd’hui, ce dernier est d’ailleurs 50 euros moins cher pour faire encore un peu plus mal à la concurrence.

Ce qu’il faut retenir du Poco X3 Pro

Un écran de 6,67 pouces à 120 Hz

Un Snapdragon 860 très puissant

La charge rapide 33 W

Android 11

Au lieu de 299 euros habituellement, le Xiaomi Poco X3 Pro (8+256 Go) est actuellement disponible en promotion à seulement 249 euros sur Amazon.

Un excellent smartphone pour son prix

Le Xiaomi Poco X3 Pro prouve qu’il est possible d’embarquer des composants quasi haut de gamme pour un prix abordable. Pour l’écran, il n’est certes pas AMOLED, mais tout de même IPS LCD en Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz. De plus, le tout protégé par du verre Gorilla Glass 6 pour assurer une bonne résistance en cas de chute.

Ce n’est pas tout, car il est également doté d’une grande puissance de calcul grâce à l’intégration de la récente puce Snapdragon 860, épaulée par 8 Go de RAM. Avec une score de 547 278 sur AnTuTu, cette configuration est tout simplement la plus performante de sa catégorie. Vous pourrez lire tous vos jeux avec une excellente qualité graphique. Vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien. L’autonomie n’est évidemment pas en reste avec une grosse batterie de 5 160 mAh. Sur le papier, cela promet une endurance d’au moins deux jours si votre utilisation n’est pas excessive, mais dans les faits un jour sera le maximum si vous usez et abusez des jeux 3D et autres applications gourmandes. Enfin, la charge rapide de 33 W est très pratique pour récupérer la totalité de l’énergie en moins d’une heure.

Un design clivant avec un module photo décevant (sauf pour le capteur principal)

Ce smartphone chinois conserve le même design que le X3 classique. On retrouve donc ce format imposant en main avec une épaisseur de 9,4 mm et un poids de plus de 200 grammes, toujours avec un poinçon central en haut de l’écran et un dos marqué d’une grande bande verticale très visible à l’œil, tout comme l’énorme logo Poco et le module photo rectangulairement arrondit. Dans ce dernier, on retrouve une composition à quatre capteurs, avec un principal de 48 mégapixels (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à 119° (f/2,2), un objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) et un capteur de profondeur également de 2 mégapixels (f/2,4). Si la qualité du premier capteur est convaincante, celle des trois autres l’est beaucoup moins, rendant la polyvalence de ce smartphone assez anecdotique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Poco X3 Pro.

