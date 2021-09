Déjà abordable, la Samsung Galaxy Tab A7 Lite est encore moins chère avec ce code promo

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite est une tablette entrée de gamme avec des caractéristiques modestes, mais c'est amplement suffisant pour que toute la famille l'utilise. Sortie récemment, elle profite déjà d'une remise de 20 euros grâce un code promo et passe à 179 euros à seulement 159 euros.

Si la récente Galaxy Tab S7 FE est une version allégée de la tablette premium de la marque, elle reste difficilement accessible pour certains. C’est pourquoi le géant coréen a dévoilé il y quelques mois la Galaxy Tab A7 Lite, une tablette pour un usage familial à moins de 200 euros. Elle a de nombreux atouts et surtout un prix qui est en ce moment en baisse grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Une tablette qui tient dans la main avec sa diagonale de 8,7 pouces

De meilleures performances par rapport à l’ancienne génération

Une autonomie confortable

L’expérience utilisateur One UI sur tablette

Au lieu d’un prix de lancement de 179 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 159 euros via la boutique officielle de Boulanger sur le site Rakuten, en utilisant le code promo « RAKUTEN20″, valable uniquement le 29 septembre 2021, avant de procéder au paiement de la commande.

Une tablette compacte idéale pour toute la famille

Pour mieux vous situer sur la gamme A des tablettes Samsung, la Galaxy Tab A7 Lite prend la relève de la A8. Comme toujours, la firme sud-coréenne tient à proposer une petite tablette facile à manier et à transporter, que ce soit pour les enfants ou les parents. Toutefois, cette nouvelle tablette 2021 s’agrandit et passe de 8 à 8,7 pouces et propose une meilleure définition que le modèle précédent : 1 340 x 800 pixels contre 1 280 x 800 pixels. De plus, la A7 Lite aborde des bords plus fins, et reste toujours compacte et idéale pour afficher du contenu vidéo.

Pensée pour un usage familiale, cette tablette offre une expérience utilisateur ludique et facile d’accès grâce à l’interface nommée One UI. Il est possible d’y configurer un contrôle parental facilement, étape par étape. Que ce soit les parents ou les enfants, chacun y trouvera son compte. Que ce soit pour suivre une recette de cuisine ou un film, ou bien pour les enfants, un tas d’applications éducatives qui ne requièrent pas beaucoup de ressources pour fonctionner.

De meilleures performances que l’ancien modèle

La génération précédente embarque un Snapdragon 439 assez limité en termes de performances avec quelques ralentissements. Pour pâlir à ce problème, Samsung apporte un gain de puissance, et promet de faire mieux avec son Helio P22T de MediaTek. Sachez toute de suite, vos enfants seront peut-être déçus, cette configuration ne permettra pas de jouer à des jeux 3D. Cependant elle suffira amplement pour naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux ou encore caster un film ou une série sur le téléviseur. L’autonomie quant à elle reste inchangée à l’ancienne, puisque la nouvelle tablette intègre la même batterie de 5 100 mAh. Comptez 2 à 3 jours d’utilisation.

