Asus ZenBook 13 : ce PC portable avec écran OLED est 320 € moins cher

Pour son dernier ultrabook, la marque Asus a souhaité intégrer une dalle OLED, pour offrir une bonne expérience visuelle, ainsi que le dernier processeur d'Intel pour assurer une bonne puissance. Habituellement vendu au prix de 1 199 euros, ce ZenBook 13-OLED-EVO-UX325 chute à 879,99 euros grâce à une vente flash sur le site de la Fnac.

La technologie OLED est de plus en plus présente dans notre quotidien, après nos smartphones, nos téléviseurs, et même nos consoles, la marque Asus propose un PC portable introduisant une dalle OLED sur sa gamme Zenbook. Mais si la présence de cette technologie a tendance à faire flamber le prix de la facture, elle se démocratise de plus en plus. D’ailleurs en ce moment le modèle Zenbook EVO-UX325 améliore son rapport qualité/prix grâce à une réduction de 27 %.

Ce qu’il faut retenir du ZenBook OLED d’Asus

La qualité de l’écran OLED Full HD

Son poids de seulement 1,14 kg

Le combo i5-1135G7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go (GPU Intel Iris Xe)

La bonne autonomie couplée à la charge rapide

Affiché au prix de 1199,99 euros, l’ultrabook Asus ZenBook EVO-UX325 de 13 pouces est en ce moment à moins 27 % et se négocie désormais à 879,99 euros. Cette offre est valable jusqu’au 5 novembre 2021.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'Asus ZenBook 13 UX325.

Un laptop léger sans compromis avec un sublime écran

Ce qui frappe en premier lieu lorsque l’on voit cet Asus ZenBook 13 OLED, c’est son design. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose une conception sobre et élégante très réussie. Il impressionne aussi par son faible encombrement. Avec 1140 grammes sur la balance pour 1,39 cm d’épaisseur, ce PC portable de 13 pouces propose un format compact et léger qui se glissera donc aisément dans un sac et sera le compagnon de route idéal. D’ailleurs son châssis tout en finesse n’est pas pauvre en connectique, on retrouve deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0, un port USB 3.2 Gen 1 et la présence d’un lecteur de carte Micro-SD vient compléter le tout.

Mais la grande force de cet ultrabook c’est bien son écran. En effet, Asus propose pour la première fois sur sa gamme ZenBook une dalle OLED. Elle affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, avec des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. En plus de procurer une bonne qualité d’image, le modèle EVO-UX325 arbore d’autre part un cadre fin et rapport screen-to-body de 88 % pour une expérience visuelle plus immersive. Et comme d’habitude, Asus n’oublie pas de proposer sur le clavier le fameux NumPad, un pavé tactile qui se transforme en pavé numérique grâce à un réseau de LED. Ce laptop dispose également d’un système charnière bien pensée qui surélève le clavier pour incliner le clavier et permettre un meilleur confort de frappe.

Délivrant des performances élevées et une charge rapide efficace

Malgré son format compact, le constructeur taïwanais n’a pas délaissé la fiche technique de son ultrabook et assure une bonne puissance. Ce PC portable embarque un processeur Intel Core i5-1135G7 pouvant monter jusqu’à 4.2 GHz, 16 Go de Ram au format LPDDR4X et un stockage de 512 Go en SSD via un module NVMe. Autant dire que le tout s’avère extrêmement réactif et performant que ce soit pour de la bureautique ou de l’applicatif poussés. Intégrant un chipset graphique Intel Iris Xe, ce laptop pourra lancer quelques jeux 3D gourmands capables de tourner correctement en Full HD à plus de 30 images par seconde — de quoi ravir certains joueurs. Les connexions sans fils sont quant à elles assurées par la présence du Wifi 6 et du Bluetooth 5.0.

Pour finir, l’un des derniers points forts et pas des moindres de ce Zenbook, c’est qu’il dispose d’une charge rapide. En seulement 49 minutes, vous récupérez 60 % de batterie. Et si vous oubliez votre chargeur, sachez qu’Asus promet un PC portable endurant, capable de tenir jusqu’à 13 heures grâce à sa batterie de 67 Wh. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas lire notre test sur le modèle Zenbook UX325 d’Asus.

