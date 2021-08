La plus puissante configuration du Asus ZenBook 13 OLED est à -30 % chez Fnac/Darty

Sous le nom compliqué UX325EA-KG356R se cache un PC portable Asus de la gamme ZenBook qui a la particularité de proposer un écran OLED de 13,3 pouces. C'est aussi le modèle le mieux équipé et il voit aujourd'hui son prix passer de 1 899 à 1 349 euros chez Fnac et Darty.

Asus est l’un des premiers constructeurs de PC portable à avoir intégré un écran OLED à ses machines via sa gamme UX325EA. Cette dernière propose plusieurs configurations à des prix différents et le modèle KG356R est le plus performant, donc le plus cher. Mais aujourd’hui, cette configuration du ZenBook OLED devient plus abordable suite à une réduction de 550 euros sur son prix habituel.

La fiche technique du Asus Zenbook 13 OLED

Un SSD ultra rapide de 1 To

Un écran OLED de 13,3 pouces

Le combo i7-1165G7 + 32 Go de RAM

La compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

Au lieu de 1 899 euros, le Asus ZenBook 13 OLED (UX325EA-KG356R) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 349 euros chez Fnac et Darty, soit presque 30 % de remise immédiate.

Le modèle UX325JA-2 du Asus ZenBook 13 OLED — avec un i5 11e gen, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go — est également en promotion : 749 euros au lieu de 1 099 euros.

Le plus puissant des Asus ZenBook 13 OLED

Comme dit précédemment, le Asus ZenBook 13 OLED existe dans plusieurs configurations, mais celle du modèle UX325EA-KG356R est la plus performante. Il embarque un processeur Intel Core i7-1165G7 cadencé à 2,8 GHz de fréquence de base (et jusqu’à 4,8 GHz en rafale) et 32 Go de mémoire vive pour vous offrir une expérience utilisateur fluide, quelle que soit votre utilisation : bureautique, création, montage photo/vidéo, etc. Il pourra même faire tourner quelques jeux 3D, mais ne vous attendez pas aux meilleurs graphismes possible sans carte graphique dédiée.

Pour fluidifier le tout, la marque taïwanaise a eu la bonne idée d’intégrer un SSD NVMe dans son PC portable, lequel vous permettra d’allumer Windows 10 en quelques secondes, de transférer très rapidement des fichiers ou encore de réduire considérablement les temps de chargement. De plus, la capacité de stockage est très confortable, à savoir 1 To.

Un PC portable facile à transporter

Le design est sobre et minimaliste, avec un écran OLED bord à bord de 13,3 pouces (définition Full HD) et un clavier qui s’étend de gauche à droite sans laisser de bordures. Il n’y a évidemment pas assez d’espace pour un pavé numérique sur une machine de 13 pouces, ce pour quoi un NumberPad est présent directement sur la zone tactile juste en dessous. Tout cela induit forcément des dimensions et un poids assez compacts pour le transporter facilement lors d’un déplacement : 30,4 x 20,3 x 1,4 cm pour seulement 1,19 kg.

Sans son chargeur, le Asus ZenBook 13 OLED pourra vous suivre pendant une dizaine d’heures avant que la batterie tombe à plat, mais vous pourrez lui faire récupérer rapidement de l’énergie via son port USB-C Thunderbolt 4 autorisant une puissance jusqu’à 65 W. Pour le reste de la connectique, on retrouve un autre port USB-C ainsi qu’un port HDMI 2.1 et un port USB 3.2 Gen 1. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez toujours lire notre test de l’Asus Zenbook 13 OLED (version i5 11 gen).

