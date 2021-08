Asus ZenBook 13 OLED : puissance et élégance à moins de 850 euros

En début d’année, Asus à frappé un grand coup en sortant son Asus ZenBook 13 OLED. Un PC portable à l’encombrement minimum, et l’un des tout premiers ultrabook équipé d’une dalle OLED de qualité. Un sacré exploit pour ce portable aujourd’hui à seulement 849 euros.

Les écrans OLED possèdent de nombreux avantages par rapport aux écrans LCD classiques. Dalles fines, affichage de couleurs plus vives, noirs profonds, l’OLED à de quoi séduire. Pourtant, si cette technologie est désormais bien installée dans le domaine du smartphone, elle peine à s’imposer sur les PC portables.

La raison ? Le coût. Si les dalles OLED tendent à se démocratiser, elles restent encore chères, et font souvent gonfler l’addition des machines sur lesquelles elles sont installées. Du moins, c’était le cas avant, car Asus à frappé un grand coup en début d’année avec le ZenBook équipé d’un écran OLED avec un tarif situé sous la barre des 1000 euros.

Ce PC portable est actuellement en promotion chez Darty. Le ZenBook 13 OLED voit en effet son prix tomber à 849 euros au lieu de 999 euros habituellement.

L’Asus ZenBook 13 OLED en bref

Dalle OLED FHD de 13 pouces (1920 par 1080 pixels) ;

Processeur Intel Core i5 de 11ème génération ;

16 Go de RAM ;

GPU Intel Iris Xe ;

SSD 512 Go ;

Dimensions de 30,42 × 20,3 × 1,39 cm.

Encombrement minimum, ergonomie maximum

Ce qui frappe en premier lorsque l’on voit cet Asus ZenBook 13 OLED, c’est son design. Extrêmement sobre dans sa robe en métal brossé, il impressionne aussi par son faible encombrement.

Avec 1140 grammes sur la balance pour 1,39 cm d’épaisseur, ce portable 13 pouces se glisse aisément dans un sac pour l’emporter partout. De quoi en faire un partenaire idéal pour le travail itinérant ou les cours en amphi.

Cela ne l’empêche pas pour autant de posséder toutes les fonctionnalités d’un portable beaucoup plus grand grâce à la technologie NumPad. Cette dernière permet de métamorphoser le trackpad en pavé numérique complet.

Sa charnière, qui permet de surélever légèrement le clavier offrira un confort de frappe supérieur tout en permettant une meilleure circulation de l’air, et donc, un refroidissement plus efficace.

Une qualité d’image exceptionnelle grâce à l’OLED

Véritable point fort de cet Asus ZenBook 13 OLED, l’écran brille par sa qualité. Comme on pouvait s’y attendre, il permet d’afficher des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste.

La grande force des écrans OLED réside aussi dans leur gestion de la luminosité, qui permet de profiter de vos images dans des conditions optimales, quel que soit l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Grâce à son écran, l’Asus ZenBook 13 OLED est la machine idéale pour profiter des contenus proposés par Netflix, Disney+ et autres Prime Vidéo dans les meilleures conditions qui soient.

Parfait lorsqu’il s’agit de regarder des vidéos, il s’avère aussi idéal pour tout ce qui touche à la retouche d’images. Avec une couverture de 100 % du gamut DCI-P3 et 133 % du gamut sRGB, la fidélité des couleurs sera au rendez-vous en toute circonstance.

Un ultrabook qui en a dans le ventre

Design et qualité de l’écran ne font pas tout, heureusement l’Asus ZenBook 13 OLED en a aussi sous le capot.

Emmené par un Core i5 de 11ème génération, sa configuration repose aussi sur 16 Go de RAM, un GPU Intel Iris Xe et un SSD de 512 Go.

De quoi assurer des performances plus que correctes quelle que soit la tâche demandée, y compris sur la retouche d’images ou le jeu, à condition de ne pas être trop gourmand.

Cet Asus ZenBook 13 OLED se démarque aussi grâce à une autonomie impressionnante. Avec pas loin de 13 heures sans charge en usage normal et une charge rapide, il est un compagnon parfait pour ceux qui souhaitent travailler hors de chez eux.

Il dispose en outre de toutes la connectique nécessaire pour pouvoir travailler en tout sérénité grâce à deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0 et surtout, sa carte Wifi compatible Wifi 6.

L’un des meilleurs rapports qualité prix du marché

Alliant design, performance, autonomie et ergonomie, le tout avec un écran OLED, l’Asus Zenbook 13 OLED bénéficie aujourd’hui de l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Vendu avec une licence Windows 10, ce PC pourra migrer vers Windows 11 lorsqu’il sera disponible.

Proposé généralement à 999 euros, un prix déjà extrêmement agressif, il est actuellement disponible à 849 euros chez Darty.