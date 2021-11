Mi TV P1 : la TV 4K 55 pouces de Xiaomi chute sous les 500 € avant le Black Friday

Xiaomi a récemment renouvelé sa gamme de TV 4K abordables avec ses différentes Mi TV P1, qui sont maintenant compatibles Dolby Vision et HDR10+, tout en proposant des bordures encore plus réduites et un meilleur son. Le modèle 55 pouces de ce téléviseur est aujourd'hui à l'honneur puisque le prix passe de 699 euros à seulement 499 euros.

Xiaomi continue sur sa lancée pour proposer des produits Tech toujours plus abordables que la concurrence. Aujourd’hui, c’est le cas de sa Mi TV P1, un téléviseur 4K avec une diagonale de 55 pouces proposé à un prix vraiment attractif aujourd’hui grâce à cette remise immédiate de 200 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi TV P1

Une TV 4K de 55 pouces au meilleur prix

Compatible Dolby Vision, HDR10 et HDR10+

Android TV, avec Google Assistant et Chromecast

Un son puissant avec deux haut-parleurs de 10 W

Une meilleure expérience visuelle que les Mi TV 4S

L’année dernière, Xiaomi s’est lancé sur le marché des téléviseurs 4K en France avec sa gamme Mi TV 4S que nous avons pu tester, mais cette dernière ne nous a pas forcément séduits par rapport à la qualité d’affichage. Avec les Mi TV P1, la marque chinoise promet une expérience visuelle améliorée grâce aux compatibilités avec Dolby Vision et HDR10+, des normes vidéos que l’on retrouve maintenant sur la plupart des TV UHD du marché. La dalle devrait logiquement donc être plus performante malgré le même type de rétroéclairage que les anciens modèles. D’ailleurs, sa couverture DCI-P3 jusqu’à 94 % offre aussi des couleurs plus riches et éclatantes qu’avant.

C’est la plus grande diagonale disponible

Plusieurs modèles de la Mi TV P1 sont disponibles, allant de 32 jusqu’à 55 pouces. C’est cette dernière taille qui vous est présentée ici, soit environ 140 cm de diagonale. Elle est alors parfaitement adaptée pour trouver sa place dans un salon à espace ouvert, pour profiter d’une image suffisamment grande, même de loin. De plus, l’immersion est encore plus grande avec des bordures encore plus fines que sur les Mi TV 4S, et des angles de vie à 178 degrés.

D’autres changements sont opérés pour cette nouvelle gamme de TV 4K abordables, notamment au niveau du son. Auparavant, vous pouviez compter sur 2 X 8 W, mais les deux haut-parleurs intégrés dans la Mi TV P1 montent cette fois-ci jusqu’à 10 W pour une expérience sonore plus agréable. Ces derniers proposent même du Dolby Digital et DTS-HD pour un son 3D avec les contenus compatibles.

Android TV répond toujours présent

On ne change pas une équipe qui gagne et Xiaomi intègre une nouvelle fois l’excellente interface Android TV à son téléviseur. Il est vrai que c’est l’un des meilleurs OS du marché, avec la possibilité d’accéder facilement au Play Store pour télécharger de nombreuses applications, de streaming ou de jeux vidéo. Ce n’est évidemment pas les seuls avantages, puisque Google Assistant et le Chromecast sont également de la partie, sans oublier que l’expérience utilisateur sera très fluide grâce au nouveau SoC 4 cœurs de MediaTek. La Mi TV P1 propose enfin un espace de stockage de 16 Go.

