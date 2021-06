Xiaomi Mi TV P1 : de nouvelles smart TV dès 299 euros

C'est l'heure du renouvellement du côté des téléviseurs LCD chez Xiaomi et, une fois encore, le constructeur chinois se montre relativement agressif sur les tarifs. Relativement, car sur les plus grandes tailles, la firme réputée pour ses smartphones et ses objets connectés trouvera en face d'elle des marques historiques telles que TCL ou Hisense. Voyons ce que ces modèles ont à offrir.

Après un tsunami d’annonces sur le marché des smartphones, voici venir les nouveautés du côté des TV chez Xiaomi. Après un Mi TV Q1 75 pouces qui nous aura valu bien des discussions avec la marque à l’issue du test (le téléviseur s’est avéré ne pas être compatible 4K@120Hz comme promis), il est temps désormais de se parler des produits plutôt d’entrée de gamme. Un segment sur lequel le constructeur avait eu bien du mal à convaincre avec le Xiaomi Mi TV 4S que nous avons testé dans sa version 55 pouces. Pas question pour l’heure d’émettre la moindre hypothèse sur la qualité d’image, nous verrons cela à l’occasion des tests de ces nouveaux modèles portant la référence générique de Xiaomi Mi TV P1.

Xiaomi Mi TV P1 : du 32 au 55 pouces et à partir de 299 euros

Entrons de suite dans le vif du sujet qui vous intéresse : les prix ! Les Xiaomi Mi TV P1 sont proposées en 32, 43, 50 et 55 pouces aux tarifs respectifs de 299, 499, 599 et 699 euros. Il s’agit là d’offres plutôt intéressantes, mais pas totalement inédites. Les constructeurs Hisense et TCL pratiquent également de tels prix, même s’il faut parfois avoir recours à des offres de remboursement.

On connait les tailles… pas les détails

Vous l’aurez donc compris, qui dit téléviseurs abordables dit forcément technologie LCD… et rétroéclairage (sans doute) un peu à la peine. Nous avons pour l’heure peu d’informations sur le sujet, mais la fiche technique qui nous a été envoyée fait état d’un rétroéclairage LED « global dimming » ou, autrement dit un système « Direct LED ».

Rappelons que dans ce cas, les diodes sont installées derrière le panneau LCD, mais la gestion du rétroéclairage est assez peu précise. Aucune information n’est communiquée sur la luminosité et les contrastes pour ces téléviseurs. En revanche, nous craignons surtout qu’il faille s’attendre à des effets de blooming, de clouding et peut-être même de color banding.

D’ailleurs, le flou artistique est entretenu aussi autour de la nature des dalles. Xiaomi indique que le panneau possède un taux de rafraichissement de 60 Hz, quelle que soit la taille du téléviseur et que les angles de vision seraient de 178 degrés. Le constructeur précise que les 32, 50 et 55 pouces exploitent des dalles VA, mais on ignore ce qu’il en est pour le 43 pouces.

En revanche, parmi les caractéristiques techniques qui ne font aucun doute, il y a les définitions d’affichage. Seul le 32 pouces se limite au HD Ready (avouez, vous l’aviez oublié ce terme) soit une définition de 1366 x 768 pixels. Un format de 82 cm de diagonale qui sera pratique pour une chambre à coucher, par exemple.

Dès le 43 pouces, les Mi TV P1 revendiquent un affichage en Ultra HD, soit 3840 x 2160 pixels. Tous deviennent alors compatibles HDR10 et Dolby Vision, mais également HDR10+ pour les versions 50 et 55 pouces. Les dalles de ces derniers modèles devraient donc être plus performantes (malgré le même type de rétroéclairage), mais là encore les fiches techniques sont bien trop minimalistes.

On peut relever quelques autres éléments distinctifs tels que la puissance audio qui est de 2 x 5 watts sur le 32 pouces contre 2 x 10 watts pour les trois autres modèles. De manière assez classique les haut-parleurs sont positionnés en partie basse, mais ils sont orientés vers le bas du téléviseur. La photo ci-dessous nous permet d’estimer que la conception devrait être intégralement en plastique, à l’image de celle du Mi TV 4S. D’ailleurs, ces modèles se ressemblent beaucoup, bien qu’il semblerait qu’un effort ait été fait pour rendre les bordures gauche, haute et droite un peu plus fines que sur l’ancien modèle.

Android TV et même du HDMI 2.1

Xiaomi a bien fait les choses du côté logiciel en intégrant Android TV et cela dès la version 32 pouces. Cette dernière se limite toutefois à la version 9, contre la version 10 pour les autres, mais ce n’est déjà pas si mal. Si le processeur embarqué tient la route, la fluidité des menus et des applications devrait être un atout considérable. Espérons d’ailleurs que ce même processeur sera à la hauteur dans le traitement des vidéos, tant sur la qualité de l’upscaling que sur le moteur de compensation de mouvements, etc.

Quoi qu’il en soit, la présence de ces systèmes d’exploitation permet de compter toutes ses applications favorites, sur la fonction de Chromecast, mais aussi sur la présence de Google Assistant pour piloter le téléviseur, mais aussi tous vos appareils connectés Xiaomi ou autres, évidemment.

Enfin, en plus de l’Ethernet (10/100 Mbps), du Wi-Fi (2,4 et 5 GHz) ou encore du Bluetooth 5.0, la fiche technique fait aussi mention d’une prise HDMI 2.1 en plus de deux prises HDMI 2.0 et deux connecteurs USB. Les dalles étant limitées à du 60 Hz, le seul intérêt de HDMI 2.1, pour lequel Xiaomi ne fait pas mention d’une quelconque prise en charge du VRR ou de l’ALLM se limite au support du e-ARC. Un moyen de récupérer une piste audio en pleine définition si vous envisagez d’y coupler une barre de son ou un ampli de qualité. Aucune prise optique ne semble disponible.

Les Mi TV P1 32″ (299 euros), 43″ (499 euros), 50″ (599 euros) et 55 pouces (699 euros) sont disponibles chez Fnac, Darty, Mi.com et dans les Mi Stores. Le constructeur indique également que pour tout achat d’un Mi TV P1 vous recevrez un remboursement dont le montant peut atteindre 100 euros. Les conditions d’accessibilités et les montants associés sont disponibles sur le site du constructeur.