La Xiaomi Mi TV P1 55 pouces chute à 399 €, avec un cadeau pour faire de la visio

Darty nous offre un combo étonnant pendant ces French Days avec un TV Xiaomi Mi P1 de 55 pouces accompagné d'un Facebook Portal TV, le tout pour seulement 399,99 euros, alors que le téléviseur seul coûte normalement 699 euros.

Marre de devoir faire vos réunions de télétravail depuis votre ordinateur portable en pyjama ? Darty a certainement ce qu’il vous faut pour faire plus « pro ». Le revendeur profite des French Days pour mettre en avant une offre étonnante à base d’un TV Xiaomi Mi P1 de 55 pouces et d’un Facebook Portal TV. Ce dernier se retrouve gratuit si vous l’ajoutez dans le panier, le tout pour seulement 400 euros.

Ce qu’il faut retenir de cette offre

Une TV 4K de 55 pouces

Avec Dolby Vision et HDR10

L’expérience Android TV

Un Facebook Portal TV gratuit

Si le prix du Xiaomi Mi TV P1 de 55 pouces est normalement de 699 euros, il est aujourd’hui proposé à 399,99 euros chez Darty, pour les French Days. Le revendeur ajoute même un dispositif Facebook Portal TV gratuit si vous l’ajoutez dans le panier.

Une TV 4K de 55 pouces à ce prix, c’est presque donné

Xiaomi s’est lancé massivement dans le marché des téléviseurs ces dernières années et l’arrivée de la fameuse Mi TV 4S avait fait grand bruit notamment grâce à son positionnement prix imbattable. Malheureusement la qualité de fabrication et d’image loin d’être au rendez-vous et il a fallu attendez cette nouvelle série Mi P1 pour corriger les défauts de la première fournée. On a donc ici une TV équipée d’une dalle LCD 4K UHD classique de 55 pouces (139cm de diagonale) avec un aspect visuel minimaliste. On note par exemple l’absence de cadre sur trois côtés, favorisant grandement l’immersion dans les contenus visionnés. On pourra également compter sur des angles de vue à 178 degrés, pour ne rien gâcher.

Du côté purement technique on remarque les nouvelles compatibilités avec les Dolby Vision et HDR10 et HDR10 HLG. La qualité d’image est certes bien meilleure que sur la série 4S avec des couleurs plus nettes, et une luminosité mieux maîtrisée, même s’il ne faut pas s’attendre à la qualité d’une dalle QLED ou même OLED. À ce prix, le contraire aurait été étonnant.

Côté son on note la présence de deux haut-parleurs de 10W chacun proposant même du Dolby Digital et DTS-HD pour un rendu 3D avec les contenus compatibles. Là encore, nous vous conseillons si possible d’investir dans une barre de son pour un meilleur rendu même si de base c’est loin d’être mauvais.

Enfin, Xiaomi a eu la bonne idée d’inclure l’excellente interface Android TV à sa Mi TV P1 pour une expérience connectée de qualité. La puce MediaTek rend le tout assez fluide et ergonomique avec la télécommande dédiée.

Facebook Portal, la webcam de salon

Le Facebook Portal TV prend la forme d’une petite barre intégrant une caméra, à fixer directement sur le haut du téléviseur, ou bien à poser juste en dessous. Elle permet d’effectuer des appels via Facebook Messenger et WhatsApp depuis son salon avec une qualité d’image très correcte. Au cas où, la caméra peut être très simplement occultée grâce à un petit cache en plastique. L’objectif de cette dernière intègre 12,5 mégapixels, avec un double champ de vision à 120° pour proposer du grand-angle.

Pour configurer l’appareil, il faudra posséder un compte Facebook et passer par un smartphone ou un PC. Une fois ceci fait, il sera possible d’utiliser uniquement la télécommande fournie, par exemple pour passer des appels directement depuis son canapé. Mais outre les appels vidéo (jusqu’à 8 personnes sur Messenger et 4 sur WhatsApp), il est possible d’utiliser des applis multimédias telles que Spotify, Deezer ou Netflix. Enfin, si vous vivez dans une maison connectée, vous pourrez aussi utiliser l’assistant Alexa sur Portal TV pour gérer les commandes, par exemple pour lancer de la musique ou consulter une caméra de surveillance.

