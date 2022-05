Xiaomi Mi TV P1 : le modèle 55 pouces passe de 699 € à seulement 399 € (-43 %)

Xiaomi a l'habitude de casser les prix partout où il passe. La catégorie "télé" ne fait pas exception avec le Mi TV P1 55 pouces sorti l'année dernière qui bénéficie aujourd'hui d'une remise immédiate de plus de 40 %, faisant passer le tarif de 699 euros à seulement 399 euros chez Darty et la Fnac.

Xiaomi avait largement déçu avec sa gamme Mi TV 4S, qui accusait de nombreux défauts d’affichage selon notre test, mais la marque chinoise s’est un peu rattrapée en lançant les Mi TV P1 l’année dernière. Ce n’est toujours pas incroyable, mais les quelques défauts de l’ancienne génération sont désormais de l’histoire ancienne. Et si vous comptiez craquer, c’est aujourd’hui le moment idéal puisque le modèle 55 pouces est 300 euros moins cher qu’avant.

Les points clés de la Xiaomi Mi TV P1 55

Compatible Dolby Vision, HDR10 et HDR10+

Android TV, avec Google Assistant et Chromecast

Un son puissant avec deux haut-parleurs de 10 W

Au lieu de 699 euros à son lancement, la Xiaomi Mi TV P1 de 55 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros chez Darty. On la trouve au même prix sur le site de la Fnac.

Des améliorations plus que bienvenues

Comme vous le savez déjà, la gamme Mi TV 4S que nous avons pu tester ne nous a pas forcément séduits par rapport à la qualité d’affichage, surtout en jeu avec des saccades d’image. Avec les Mi TV P1, la marque chinoise promet heureusement une expérience visuelle améliorée grâce aux compatibilités Dolby Vision et HDR10+, des normes vidéos que l’on retrouve maintenant sur la plupart des TV 4K du marché. La dalle est donc être plus performante malgré le même type de rétroéclairage que les anciens modèles. De plus, l’immersion est plus grande avec des bordures encore plus fines que sur les anciens modèles, sans oublier les angles de vue à 178 degrés.

D’autres changements sont opérés pour cette nouvelle gamme de TV 4K abordables du constructeur chinois, notamment au niveau du son. Auparavant, vous pouviez compter sur du 2 X 8 W, mais les deux haut-parleurs intégrés dans la Mi TV P1 de 55 pouces (soit 139 centimètres) montent cette fois-ci jusqu’à 10 W chacun pour une expérience sonore plus agréable au quotidien. Ils proposent même du Dolby Digital et DTS-HD pour un son 3D avec les contenus compatibles.

Android TV en mode stock

Comme sur les Mi TV 4S, Xiaomi intègre une nouvelle fois l’excellente interface Android TV à son téléviseur. Il est vrai que c’est l’un des meilleurs OS du marché, avec la possibilité d’accéder facilement au Play Store pour télécharger de nombreuses applications, de streaming ou de jeux vidéo, d’autant plus qu’il s’agit d’une version épurée avec très peu d’ajouts de la part du constructeur (pensez tout de même à désinstaller PatchWall). Google Assistant, accessible depuis le bouton de la télécommande, et le Chromecast sont également de la partie, sans oublier que l’expérience utilisateur est très fluide grâce au nouveau SoC 4 cœurs de MediaTek.

La Mi TV P1 propose enfin un espace de stockage de 16 Go. Concernant la connectique, vous retrouverez un port optique, deux ports USB, une prise jack, un port Ethernet ainsi que 3 ports HDMI 2.1, autorisant seulement la 4K@60fps avec le Dynamic HDR et l’eARC.

