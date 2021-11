Xiaomi P1 55 ou TCL 50C721 : quelle TV 4K choisir pour plus ou moins 400 € ?

Sur le segment des téléviseurs, on retrouve d'excellentes offres pour le Black Friday sur de nombreux segments tarifaires. Pas d'OLED ici, on se contre sur deux références avec un excellent rapport qualité/prix pour répondre à la question : quelle est la meilleure offre TV pour un budget d'environ 400 euros pour le Black Friday ?

Il y a quelques années, il était très difficile de trouver des téléviseurs à moins de 500 euros avec un bon rendu d’image. Même si on peut encore avoir de mauvaises surprises en 2021, on peut compter sur des marques comme TCL, Hisense ou Xiaomi qui arrivent à proposer d’excellents rapports qualité/prix sur leurs produits qui détrônent largement les marques coréennes sur ce segment. Aujourd’hui, on vous propose de comparer deux très bonnes offres disponibles pour le Black Friday 2021 : le Xiaomi Mi TV P1 55 pouces à 425 euros ou le TCL C721 en 50 pouces à moins de 350 euros via un code promo et une ODR de 70 euros.

Pourquoi choisir le TCL C721 50 pouces ?

Sa qualité d’image supérieure via sa dalle LCD avec QLED

Sa compatibilité HDR10+ et Dolby Vision

Son émulation Dolby Atmos 2.0

Initialement affiché à 699 euros en version 50 pouces, le C721 de TCL est désormais disponible à moins de 350 euros sur Cdiscount pour le Black Friday via une ODR de 70 euros, et sans oublier d’utiliser le code promo « 50EUROS » avant de procéder au paiement.

Retrouvez le TCL 50C721 à 349 euros sur Cdiscount 50EUROS

Pourquoi choisir le Xiaomi P1 55 pouces ?

Son écran plus grand (139 cm de diagonale vs 126 cm)

Une dalle plus fine pour un meilleur rendu accroché au mur

Une consommation énergétique réduite

Disponible à son lancement à 699 euros en version 55 pouces, le P1 de Xiaomi s’affiche aujourd’hui à 425 euros sur Fnac.com pour le Black Friday. La même offre est disponible chez Darty via une remise qui s’applique automatiquement dans le panier.

Des TV avec beaucoup de points communs

Le Xiaomi P1 55 et le TCL 50C721 sont deux téléviseurs annoncés à 699 euros lors de leur lancement en mai et en juin 2021. Il proposent s’orientent tous les deux vers un positionnement orienté sur le rapport qualité/prix grâce à un prix d’appel qui a rapidement chuté pour atteindre tous les deux un prix d’appel en dessous des 600 euros et même à moins de 450 euros pour le Black Friday. Bien entendu sur se segment tarifaire, on ne retrouvera pas d’OLED, mais deux dalles LCD qui utilisent avec un rétroéclairage LED, Edge LED pour le Xiaomi et avec un traitement supplémentaire QLED pour celui de TCL. Cela permet aux deux téléviseurs de proposer une compatibilité les contenus HDR : Dolby Vision pour le Xiaomi et HDR10+/Dolby Vision pour le téléviseur de TCL.

Enfin, les deux téléviseurs tournent sous Android TV ce qui permet de profiter d’un des meilleurs systèmes d’exploitation disponibles sur les Smart TV grâce à son immense catalogue d’application et sa compatibilité Chromecast et Google Assistant. Enfin, ils disposent tous les deux de 16 Go de stockage pour installer des applications et sont compatibles HDMI 2.1 ce qui permet d’utiliser principalement une barre de son en eARC et un mode faible latence automatique sur les consoles de jeu, mais ils ne proposent pas de compatibilité 100/120 hz (en 1080p ou en 4K).

Lequel choisir ?

En termes de qualité d’affichage, le téléviseur de TCL est sans aucun doute plus intéressant que celui de Xiaomi grâce à son traitement QLED qui améliorera le rendu des couleurs dans toutes les situations. Sa comptabilité avec le format HDR10+, absent chez Xiaomi, le rendra également plus polyvalent dans son utilisation. Il possède également l’avantage de pouvoir décoder le format audio Dolby TrueHD et de proposer une émulation stéréo Dolby Atmos sur ses deux haut-parleurs de 10W. En bref, il dépasse la solution de Xiaomi sur des points majeurs et est proposé 25 euros moins cher que ce dernier via l’ODR que propose TCL ce qui lui permettra de remporter ce duel.

Le téléviseur de Xiaomi n’en reste pas moins une bonne offre qui sera surtout intéressante pour obtenir une dalle légèrement plus grande et surtout pour ceux qui veulent l’accrocher au mur : sa technologie de rétroéclairage Edge LED le rend plus fin ce qui permettra d’obtenir un meilleur rendu dans cet usage. À noter qu’il est également moins énergivore que le téléviseur de TCL ce qui est un bon point pour faire des économies sur sa facture d’électricité.

