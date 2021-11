Pas besoin de choisir entre une montre et un bracelet avec le Huawei Band 6 à seulement 34,99 €

Le Huawei Band 6 est un bracelet connecté axé sur le suivi sportif, mais bien d'autres aspects lui permettent d'être aussi considéré comme une montre connectée. Quelques mois après son lancement, son prix profite d'une promotion de plus de 40 %. Il est donc désormais disponible à 34,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Amazon, Darty et à la Fnac.

Dernier né dans la gamme de bracelets de Huawei, le Band 6 se situe à mi-chemin entre un bracelet et une montre connectée. Son grand écran OLED de 1,47 pouce n’est pas étranger à cette confusion. Il reste malgré tout moins cher qu’une montre connectée, et son prix baisse encore actuellement grâce à une promotion de 25 euros appliquée à l’occasion de la Black Week.

Ce qu’il faut retenir du Huawei Band 6

Un écran OLED de 1,47 pouce

96 activités sportives prises en charge

Une application fluide et bien structurée

Habituellement proposé à 59,99 euros, le Huawei Band 6 coûte en ce moment 34,99 euros chez Amazon, Darty et à la Fnac.

Un bracelet connecté amélioré

La dernière itération du bracelet connecté de Huawei, le Band 6 intègre, contrairement à ses prédécesseurs, un écran plus grand : il est en effet doté d’une dalle OLED de 1,47 pouce. Cette taille suffit à le situer entre un bracelet et une vraie montre connectée, une qualité plutôt appréciable pour interagir et naviguer entre les menus encore plus facilement. Le bracelet est quant à lui conçu en silicone, une matière qui minimise le risque de salissure. Petit point noir : sa tendance à montrer des traces d’usure au bout d’un mois, comme nous l’avons remarqué au cours de notre test. On se consolera avec le confort qu’il procure sur la durée.

Un suivi sportif de qualité

Le Huawei Band 6 sera une bonne aide au quotidien pour le suivi sportif. Le bracelet peut en effet prendre en charge 96 activités sportives, dont six qui seront détectées automatiquement : la marche intérieure, la marche extérieure, le vélo elliptique, la course intérieure, la course extérieure et le rameur. À noter cependant que le Huawei Band 6 ne reconnait pas les bassins de 50m, ce qui lui fait sous-estimer les distances effectivement nagées, et qu’il n’intègre pas de GPS (il faudra donc utiliser celui de votre smartphone). Autrement, il assurera aussi la surveillance de votre fréquence cardiaque, ainsi que celle de la saturation en oxygène du sang. Le suivi du sommeil et du stress seront aussi de la partie. Pour vaincre ce dernier, le bracelet proposera même des exercices respiratoires. Plus globalement, pour retrouver toutes vos données enregistrées et les analyser, il faudra vous rendre sur l’application Huawei Health, dont on apprécie l’ergonomie et la facilité d’utilisation.

Comme une montre connectée

Outre l’aspect sportif, le Huawei Band 6 pourra afficher les appels et messages entrants de votre smartphone, ainsi que d’autres informations, comme la météo du jour. Le contrôle de la musique sera aussi possible, de même que la prise de photos à distance, mais attention, cela ne sera pas possible avec un smartphone Apple.

Côté autonomie, le constructeur annonce une durée d’utilisation de deux semaines, dont neuf jours en usage intensif. Pour la recharge, il faudra compter une heure pour une journée entière d’utilisation, et deux heures pour une batterie remplie.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei Band 6.

