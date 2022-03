La Redmi Watch 2 Lite reprend ce que Xiaomi sait faire de mieux : un appareil fonctionnel et efficace à un prix très attractif, voire agressif. La formule ne va pas sans quelques concessions bien entendu, au niveau personnalisation ou encore sur la qualité d'écran.

Qu’attendons-nous généralement d’une montre connectée en 2022 ? Si celle-ci donne l’heure (quand même), permet de suivre son activité physique, traquer son sommeil, intègre un GPS, un suivi de l’activité cardiaque et du SpO2, quelques apps, la possibilité de gérer la musique diffusée sur son smartphone, recevoir des notifications, on pourra dire que sur le papier, il y a à peu près tout ce qu’il nous faut.

Car le crédo de la Redmi Watch 2 Lite est le même que celui des téléphones de la marque, ou de Xiaomi, sa maison mère. Proposer quasiment tout ce qu’on attend en 2022 d’un produit type, le tout à un prix scandaleusement bas. La Redmi Watch 2 Lite est vendue à 70 euros, un tarif de bracelet connecté, tout simplement. Et elle embarque toutes les fonctions précitées. Reste à savoir comment la montre gère tout ça et à quel point son utilisation est pratique et agréable. Ce test va tenter de répondre à cette question.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Taille d'écran 1.55 pouces Technologie LCD Définition de l'écran 360 x 320 pixels Format écran Rectangulaire Dimension 35.3 mm Poids 35 grammes Batterie 262 mAh Capteur de rythme cardique Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Non Indice de protection 5ATM Prix 69 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un exemplaire de la montre prêté par Xiaomi.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Design

La Redmi Watch 2 Lite ne fait pas dans la subtilité côté design, on est clairement dans un profil qui cherche à rappeler l’Apple Watch, avec son boitier rectangulaire et aplati et le verre de l’écran légèrement courbé. Ceci étant, la ressemblance s’arrête bien vite. La montre de Redmi ne possède en effet qu’un seul bouton central, situé droite.

Le bracelet pour sa part est comme fixé au boitier, avec une rigidité forte à proximité de ce dernier. Impossible de poser la montre à plat, elle aura toujours comme deux jambes pour la tenir précairement à un ou deux centimètres d’une position plane.

Plus grave encore, le bracelet est relié au boitier par un système propriétaire, ce qui veut dire qu’en cas de casse, il est impossible de réparer la montre. Ceci étant, c’est un souci courant chez les bracelets connectés et une concession compréhensible pour cette gamme de prix, en dépit du coût écologique que représenterait un changement de montre complet contre juste son bracelet.

Arrêtons-nous un instant sur les matériaux qui composent cette montre. N’y allons pas par quatre chemins : vous trouverez du plastique à tous les étages. Celui-ci est dur au niveau du boitier et siliconé pour le bracelet. L’ensemble est loin d’être désagréable à porter.

Petit bémol côté confort cependant : le capteur cardiaque sous la montre dépasse un peu plus que la moyenne de ce à quoi nous sommes habitués. Rien de rédhibitoire, mais cela peut être un peu gênant si vous aimez porter votre bracelet bien serré.

Terminons ce tour d’horizon en précisant que la montre est très légère (35 g) et peu encombrante. Elle conviendra parfaitement aux petits poignets, à qui elle évitera le look « grosse montre qui en impose tavu » (si vous n’êtes pas client de cela) avec ses 10,7 mm d’épaisseur. Elle bénéficie d’une certification 5 ATM.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Écran

Passons sans tarder à l’écran de la Redmi Watch 2 Lite. Pour le dire sommairement, celui-ci fait le travail. Certes, la dalle LCD de 1,55 pouce et sa définition de 320×360 n’est pas la plus fine qu’on ait vue, mais ses 311 ppp évitent le côté « pixels visibles ».

Pour un écran LCD, le rendu des couleurs est plutôt satisfaisant, notamment grâce à l’utilisation de la technologie TFT (Thin film transistor). Pour ce qui est du rendu des pixels noirs, s’il est n’est pas aussi profond que sur de l’Oled, on a quand même cette impression de « pixel éteint » qui permet de confondre le bord de la montre avec son écran, mieux réussi d’ailleurs en luminosité basse. Avec la luminosité réglée sur 5, le niveau maximum, le noir vire rapidement au gris.

Il n’y a pas de mode Always On sur cette montre, une petite concession balancée par un capteur de mouvement assez efficace qui assure qu’à chaque fois qu’on dirige la montre vers son visage, l’heure apparaît sans trop tarder. Cependant, une petite latence est à noter si vous êtes très attaché à la réactivité de votre montre.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Usage et application

La Redmi Watch 2 Lite propose une interface simple et fonctionnelle. Je n’ai jamais eu trop de mal à trouver ce que je cherchais, ce qui est toujours un bon point à noter.

Si on swipe vers le haut, on accède aux notifications envoyées sur son smartphone. Impossible de répondre, mais on peut toutefois afficher en grand les messages un peu plus longs en tapotant dessus. En revanche, si vous jonglez entre différentes conversations, vous pourrez vite vous y perdre, car celles-ci s’affichent en ordre antéchronologique simple, sans proposer aucun regroupement entre les discussions ou applications, comme on le connait aujourd’hui sur Android. Cela reste utilisable bien sûr, mais un petit effort d’ergonomie aurait été appréciable.

En allant vers la droite, on trouve la première des tuiles personnalisables. En partant à gauche, on peut partir de la dernière aussi. On y trouve entre autres la mesure des battements par minute, la météo, un suivi d’activité, le suivi du sommeil, du stress et la gestion de la musique. Dans l’ensemble, ces tuiles sont utiles pour avoir une information sommaire assez rapide, mais on manque là encore d’interactivité. Dans le suivi du sommeil par exemple, on obtient là que le nombre d’heures que l’on a dormi. C’est un peu court. Ajoutons que la montre propose 9 widgets et on est obligés de n’en afficher que 7. Une petite concession pas bien méchante cependant.

Certaines tuiles permettent cependant d’aller plus loin. Le suivi d’activité ouvre l’application dédiée. Et celle qui concerne la gestion de la musique, la Redmi Watch 2 Lite se montre efficace. Je n’ai eu aucun mal à utiliser Spotify avec cette montre, cette dernière récupérant automatiquement les infos des titres et on peut, en plus de changer de morceau, y faire varier le volume sans souci.

En se rendant vers le bas, on trouve un menu assez sommaire de raccourcis. Il est possible d’y mettre la montre en mode nuit, de régler ses alarmes, d’utiliser la lampe, de passer ou non la montre en mode détection de mouvement, de lui demander de garder l’écran allumé pendant 5 minutes ou d’accéder aux paramètres. On peut également y voir la batterie restante, l’heure et l’état de la connexion Bluetooth.

Les applications internes

En cliquant sur le seul et unique bouton, vous accèderez aux applications de la Redmi Watch 2 Lite. Une fois n’est pas coutume, cette montre se rapproche de l’expérience qu’on connait avec un bracelet connecté, en ceci qu’il n’est pas possible d’installer d’autres applications que celles préinstallées. En ceci, la montre agit vraiment comme un prolongement du smartphone et pas vraiment comme un appareil autonome. La montre est par exemple incapable de se connecter au Wi-Fi seule.

On peut toutefois lancer un certain nombre d’« applications » depuis un menu simple, mais efficace, serti de petits logos, pour certains très clairs (une lune pour le sommeil, un bonhomme qui court pour le sport, un cœur pour l’activité cardiaque) et pour d’autres un peu trop nébuleux (un rond gris pour respirer, un enchainement de trois horloges pour désigner le réveil, le chronomètre et le minuteur…). Ceci dit, une fois la montre prise en main, tout cela se montre très fonctionnel.

Quelques petites fautes viennent toutefois un petit peu ternir l’expérience. À ce prix, il faut bien sûr s’attendre à des concessions, on peut en citer deux importantes. La première c’est une certaine rigidité dans l’expérience utilisateur. Par exemple, quand on est en train de consulter quelque chose sur sa montre et qu’on reçoit un message, celui-ci vient s’afficher sur la totalité de l’écran pendant quelques secondes. De la même manière, une fois une activité sportive lancée, on ne peut pas lancer une autre application sans arrêter totalement l’enregistrement de son activité.

Plus globalement, ne vous attendez pas à un monstre de performances. Si Redmi ne communique pas sur la puce qui équipe sa montre, on a des performances qui sont globalement assez lentes. Cela reste vivable et utilisable (aucun freeze ou aucune lenteur de plus de quelques millisecondes n’est à déplorer), mais si vous aimez les appareils qui réagissent au doigt et à l’œil, il faudra dépenser quelques deniers en plus.

L’application Xiaomi Wear

Comme souvent avec les montres un peu simples et sans fioritures, la Redmi Watch 2 Lite se repose beaucoup sur son application dédiée, Xiaomi Wear, que vous installerez dès vos premiers instants à son contact. Entendons par là que les rapports d’activité, de sommeil et autres sont infiniment plus complets dans l’interface de l’application que sur le petit écran de la montre. Ce n’est pas un défaut en soi, mais pour ceux et celles qui apprécient une montre autonome, la Watch 2 Lite prend le chemin inverse.

Là encore, Xiaomi fait dans l’efficace. Des couleurs pastels un peu flashy, des petites tuiles informatives, c’est très clair et l’interface permet en quelques minutes d’avoir un état complet des métriques mesurées par la montre. En revanche, on aurait peut-être aimé un peu plus de détails quand on rentre dans ces métriques. En effet, les informations affichées s’arrêtent généralement à un graphique qui résume la journée, à quelques moyennes et c’est tout. Si vous êtes attaché à un peu plus d’exhaustivité et de détails, sachez qu’on est loin de la précision de certaines montres de sport par exemple, qui vous proposeront des conseils personnalisés, etc.

L'application Xiaomi Wear utilisée avec le Redmi Watch 2 Lite. // Source : Frandroid

L’application sert aussi plus largement à configurer la montre, gérer les notifications et autorisations ou encore accéder au guide de l’utilisateur. Et bien sûr, usage capital s’il en est, c’est aussi là qu’on peut télécharger de nouveaux cadrans pour la montre.

Il convient de saluer l’effort de Xiaomi en matière de variété des cadrans proposés. On a du minimaliste avec juste l’heure un peu stylisée, du cadran à aiguilles, de la pop culture, des cadrans avec une tonne de métrique ou juste quelques infos essentielles. Chouette.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Fonctionnalités de santé

Établissons la liste exhaustive des capteurs à votre disposition :

capteur optique de fréquence cardiaque

accéléromètre

gyroscope

boussole électronique

GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou

Pour une montre à 70 euros, la présence d’un GPS est notable. D’autant que celui-ci se montre relativement efficace. Comptez moins d’une minute pour fixer le GPS, un très bon score.

Dans l’ensemble, la Redmi Watch 2 Lite se montre complète dans les usages qu’elle propose, mais délaisse la partie personnalisation de l’expérience. Cela veut dire par exemple que si vous avez une app de sport favorite, vous ne pourrez pas vraiment l’utiliser sur cette montre. Mais pour « monsieur et madame tout le monde », on a un chouette outil, pas trop cher, qui semble bien remplir toute la liste de ce qu’on attend d’une montre connectée en 2022. Voici une liste presque exhaustive de tout ce qu’elle propose :

Suivi d’activité

Suivi des pas

Rappels réguliers pour vous inciter à vous lever

Calcul des calories dépensées dans la journée

Suivi des cycles menstruels

Exercice de respiration

Rythme cardiaque

SpO2

Quand on court, les activités à l’écran son présentées d’une manière plutôt directe. On swipe simplement vers le bas pour obtenir d’autres informations. On peut même gérer sa musique tout en courant, un vrai plus que certaines montres oublient complètement.

Signalons aussi que la montre peut se déclencher toute seule lorsque vous vous déplacez pour vous proposer de mesurer votre marche. Un bel ajout, mais dommage que la montre ne propose pas d’arrêter l’activité automatiquement lorsqu’on arrête de se déplacer. Tant qu’à parler des petits défauts, le suivi du stress m’a globalement paru assez anarchique. Un jour il propose une valeur puis cesse de fonctionner le lendemain avant de repasser une matinée pour s’arrêter l’après-midi. Ne comptez pas dessus.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Autonomie

L’autonomie de la Redmi Watch 2 Lite est satisfaisante, sans pour autant écraser la concurrence. Elle s’appuie sur une batterie de 262 mAh. Si on la mesure à des montres de sport, capables de tenir une petite semaine pour certaines, on peine à faire de même avec un usage intensif. Si on la mesure à des montres « intelligentes » tournant sous Wear OS ou Watch OS, on parvient à obtenir une autonomie légèrement supérieure sans trop forcer. Nous entendons par là qu’on peut espérer toucher du doigt la sacro-sainte barrière des deux jours d’autonomie, qui permet d’utiliser le suivi du sommeil de manière efficace sans avoir besoin de passer par la case recharge avant de se coucher.

Dans le détail, avec la luminosité réglée sur 5 (la valeur maximale), le suivi du sommeil activé et le suivi du rythme cardiaque en continu, nous sommes parvenus à utiliser la montre 36 heures.

Pour atteindre les deux jours complets, soit 48 heures consécutives (avec quelques heures de rab), il m’a fallu descendre la luminosité à 1 (ce qui reste tout à fait lisible par ailleurs). J’ai même pu aller courir 45 minutes avec le GPS activé durant cette période.

Dernier cas de figure, nous avons tenté d’utiliser la montre de la manière la plus sobre possible, sans suivi la nuit, sans suivi de l’activité cardiaque et avec la luminosité au minium. Verdict : 5 jours complets d’autonomie tout de même ! On est bien loin de ce que promet Xiaomi, qui avance cinq jours en mode d’utilisation intensive.

Pour la recharge, un câble à charge magnétique est fourni. Comptez une bonne heure pour charger la montre entièrement.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Appel et communication

La Redmi Watch 2 Lite n’est pas capable de passer des appels, étant donné qu’elle ne comporte pas de microphone. Une telle fonctionnalité sur une montre aussi peu onéreuse serait franchement une surprise, ce n’est donc pas un défaut en soi.

Pour communiquer avec votre smartphone, elle repose sur le Bluetooth 5.0. La montre est compatible avec le système Android 6.0 et version ultérieure, ainsi qu’avec les iPhone sous iOS 10.0 ou suivant. Rappelons qu’elle ne possède pas de connectivité Wi-Fi, mais qu’elle possède une puce GPS.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

La Redmi Watch 2 Lite est disponible au prix de 70 euros sur le site de Xiaomi. Trois coloris de boitier sont proposés : noir, ivoire et bleu. Les bracelets sont proposés en vert olive, rose, marron, ivoire, noir et bleu.