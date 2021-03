Huawei Watch Fit Elegant : une meilleure finition avec un oxymètre de pouls (SpO2) amélioré

Une montre Fit plus sophistiquée a été lancée par Huawei. L'Elegant Edition est livrée avec un cadre en métal et un bracelet en caoutchouc au lieu du cadre mat texturé et du bracelet en silicone. De plus, elle profite d'un capteur oxymètre de pouls (SpO2) plus précis. Il y a également la Band 6, moins chère avec quelques fonctions en moins.

Huawei vient d’annonce deux nouvelles montres connectées : la Huawei Watch Fit Elegant et la Band 6. Elle viennent compléter la gamme existante.

Huawei Watch Fit Elegant : plus solide

En ce qui concerne les fonctionnalités, elles sont pratiquement inchangées par rapport à l’édition classique (testé ici). Le seul véritable ajout est la possibilité de surveiller le taux de SpO2 24 heures sur 24. Mais cette fonctionnalité sera ajoutée également à la version classique via une mise à jour logicielle. Auparavant, vous ne pouviez effectuer que des vérifications ponctuelles manuelles.

La fonctionnalité SpO2 24/7 est un complément intéressant. La plupart des marques ne surveillent l’oxygène du sang que lorsqu’une personne dort. La fonction 24 heures sur 24 devrait la rendre plus utile.

En ce qui concerne les fonctionnalités dédiées à la santé et au bien-être, la Huawei Watch Fit contient un accéléromètre, un baromètre, un capteur d’oxygène dans le sang, un GPS et un capteur de lumière ambiante. Cela lui permet de garder un œil sur la fréquence cardiaque, l’activité, le sommeil, le stress et la saturation en oxygène du sang.

En ce qui concerne l’exercice, elle propose 11 modes de sports, y compris la marche, la course à pied, le cyclisme en intérieur / extérieur et plus encore. La natation est également sur cette liste car la montre est livrée avec une résistance à l’eau de 5 ATM. Au total, 96 modes sportifs sont proposés.

La Huawei Watch Fit Elegant Edition devrait être disponible à partir du 23 mars 2021. Elle sera vendue au prix d’origine de la Watch Fit classique, 129 euros, tandis que la Watch Fit est actuellement proposée par Huawei au prix de 89 euros. Notez que la montre Honor Watch ES adopte exactement le même look. Pour rappel, Honor était une marque du groupe Huawei jusqu’à fin 2020.

Huawei Band 6 : une version allégée en poids et en caractéristiques

La Huawei Band 6 est basée sur le même design que la Watch Fit, mais elle est plus amincie. Avec un poids de seulement 18 grammes et des dimensions de 43 × 25,4 × 11,5 millimètres, elle est également légèrement plus compacte. L’écran OLED monochrome est également rectangulaire et mesure 1,47 pouces, il est donc plus petit. Le GPS et le capteur de lumière ambiante ne sont plus là, mais l’oxymètre de pouls (SpO2) est toujours là.

Le Huawei Band 6 sortira également en magasin le 23 mars. En termes de couleur, vous pouvez choisir entre Amber Sunrise, Forest Green et Graphite. Le prix conseillé est de 59 euros.