Huawei Band 6 officialisé : prix agressif, usages sportifs et confort visuel au menu

Huawei nous a présenté à Paris son tout nouveau bracelet connecté répondant au nom de Band 6. Concurrent direct du Xiaomi Mi Smart Band 5, l’appareil se destine avant tout aux sportifs avec une pléthore d’activités physiques prises en charge. Le tout à un tarif relativement agressif.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 avait conquis la rédaction en octobre 2020, et tout porte à croire — du moins sur le papier — que le Huawei Band 6 a les atouts pour récolter les mêmes louanges, si ce n’est plus. La marque chinoise a organisé une présentation à Paris pour dévoiler le design et les fonctionnalités de son produit.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le format du Huawei Band 6 interpelle, puisqu’il se situe entre un bracelet et une montre : rectangulaire, l’écran de 1,47 pouce apporte en effet une bien plus grande surface pour interagir avec l’appareil.

Presque 100 activités sportives

Pour rappel, le Honor Band 5 profite d’un écran de 0,95 pouce, contre 1,1 pouce pour le Xiaomi Mi Smart Band 5. Le géant chinois a ici fait un choix fort en agrandissant la petite dalle tactile qui offrira ici une bien meilleure navigation au quotidien. C’est en effet ce que l’on pouvait parfois reprocher à de trop petits écrans : une navigation pas optimale.

À n’en pas douter, le Huawei Band 6 met l’accent sur le sport : le produit prend en charge 96 activités sportives, dont 6 détectés automatiquement. En clair, le bracelet active de lui-même les capteurs lorsqu’il détecte le début d’une session spécifique (marche intérieure, marche extérieure, rameur, vélo elliptique, course intérieure et course extérieure).

Prix et disponibilité du Huawei Band 6

Les capteurs, justement, serviront à suivre la fréquence cardiaque, le SpO2 (saturation en oxygène dans le sang), le sommeil, les cycles menstruels et le stress. Des exercices de respiration sont aussi au programme. Le Huawei Band 6 revendique deux semaines d’autonomie, dont neuf jours en usage intensif (capteur cardiaque constamment activé).

Côté recharge, comptez une heure pour une journée entière d’utilisation et deux heures pour une charge complète. Le produit profitera enfin d’une large personnalisation via l’application Huawei Health.

Le Huawei Band 6 sera disponible à partir du 27 avril 2021 pour la somme de 59 euros, en coloris vert, noir, rose et orange.