La plus petite TV 4K OLED en 48 pouces de LG est bradée pour le Black Friday

Idéale pour les petits intérieurs, la TV OLED48C1 de LG embarque une foule de compatibilités, lesquelles suffisent à la placer sur le haut du podium. Pour le Black Friday, son prix devient heureusement plus intéressant : elle passe ainsi de 1 490 euros à 999 euros.

Une TV qui se veut premium se doit de présenter une fiche technique très complète. Le modèle OLED48C1 de LG remplit sans souci ce contrat, puisqu’il assure non seulement de nombreuses compatibilités (Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos), mais prend également en charge le HDMI 2.1 pour le jeu. Cette qualité a forcément un prix, mais le Black Friday est l’occasion de faire une bonne affaire, puisque ce téléviseur profite d’une grosse promotion.

Ce qu’il faut retenir de la TV LG OLED48C1

La qualité OLED sur du 48 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Ports HDMI 2.1

Lancée à 1 490 euros, la TV LG OLED48C1 est actuellement disponible à 999 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac. Le prix est également le même sur Rakuten (vendeur Boulanger), mais vous pourrez en plus ajouter 149,85 euros à votre cagnotte en adhérant gratuitement au Club R.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la TV LG OLED48C1. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une petite TV, mais OLED tout de même

En apparence, la TV LG OLED48C1 reprend les mêmes lignes que le modèle précédent, le CX de la même diagonales. On retrouvera donc un design épuré, avec toujours des bordures d’écran fines et un pied métallique bien robuste. Au niveau de la dalle, la qualité OLED sera évidemment au rendez-vous, avec une excellente qualité d’affichage, des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. Seul bémol : à cause de l’OLED justement, la luminosité maximale pêchera un peu, mais sans pour autant gâcher l’expérience. La diagonale de 48 pouces restera quant à elle largement suffisante pour visionner confortablement tous les contenus possibles. D’autant plus qu’elle sera idéale pour les petits intérieurs.

Un processeur puissant pour l’upscaling

La principale nouveauté de ce téléviseur réside dans ses entrailles : la gamme C1 de 2021 se dote du nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, et profite aussi de la nouvelle interface webOS 6.0, supportant nativement Google Stadia. La puce améliorera grandement la mise à l’échelle des contenus, ainsi que les ajustements au niveau du son. Pour le reste, on pourra profiter des compatibilités avec le Dolby Vision IQ, HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio riche et immersif.

Une TV idéale pour le gaming

La TV LG OLED48C1 ne sera pas cantonnée à la diffusion de films, séries et autres programmes TV : elle sera aussi adaptée au gaming et aux consoles next-gen. En effet, elle dispose d’une connectique HDMI 2.1, laquelle autorise la 4K@120 IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. On aura aussi droit à un temps de réponse très rapide d’1 ms. Sachez également que la gamme C1 est certifiée G-Sync et AMD FreeSync. Ajoutons à cela un écran rafraîchi à 100 Hz, et vous obtiendrez une belle fluidité dans toutes vos sessions de jeu.

Enfin, cette TV assurera les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit. Pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, vous pourrez passer par AirPlay 2 ou Miracast. Côté connectique, l’OLED48C1 se dote de quatre ports HDMI 2.1, une sortie optique, une prise casque, 3 ports USB, une entrée antenne, une entrée satellite ou encore un port Ethernet.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la TV LG OLED C1, dans sa diagonale de 55 pouces.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures TV 4K et HDR de 48 et 50 pouces en 2021 ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.